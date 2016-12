Policja rozbiła gang, który dokonał co najmniej 50 napadów i kradzieży. Rozbiła, ale śledczy mają wątpliwości, czy do końca.

Napady miały miejsce w sklepach, bankach na terenie GTA a także w Hamilton i Guelph. W wielu wypadkach miały one brutalny charakter.

Policja aresztowała 16 podejrzanych, zidentyfikowano też trzy inne osoby, które są poszukiwane w związku z dokonywanymi rozbojami.

- Osoby te znani policji członkowie gangu i są oskarżone o popełnienie przestępstw z użyciem przemocy – stwierdził insp. Mike Earl z torontońskiej policji – Zatrzymane osoby dokonywały napadów na bank i na sklepy z użyciem broni. W swoim arsenale posiadały pistolety, a także przerobioną strzelbę myśliwską, tzw. obrzyn.

Earl stwierdził, że choć gang jest podejrzany o dokonanie co najmniej 50 rozbojów, to wszystko wskazuje na to, że było ich znacznie więcej. Pomimo to formalne oskarżenie obejmuje 37 napadów, w wypadku których istnieje pełny zestaw dowodowy.

Inspektor Earl dodał, że policję niepokoi fakt, iż nie udało się wyeliminować wszystkich członków grupy. Ci, co wciąż przebywają na wolności prowadzą rekrutację nowych członków, którzy zdolni byliby do dokonywania nowych przestępstw.

- Nie uda nam się całkowicie pokonać gangu, jeżeli w areszcie nie znajdą się wszyscy jego członkowie – stwierdził.