Na dwa dni przed Bożym Narodzeniem naukowiec Western University pokazał najmniejszego bałwanka jakiego udało się człowiekowi „ulepić”.

Todd Simpson z wydziału nanotechnologii na Uniwersytecie w London, Ontario, skonstruował figurę bałwana, podobną do tych, jakie lepimy ze śniegu z kulek krzemionkowych ułożonych jedna na drugiej z nosem z platyny, zamiast marchewki.

Placówka opublikowała obraz najmniejszego bałwanka świata w Internecie chcąc w ten sposób promować problematyką konstrukcji nanotechnologicznych, jaką zajmują się naukowcy.

­— Trudno znaleźć coś, co będzie łatwo zrozumiałe dla ludzi. Większość spraw, którymi się zajmujemy jest dość skomplikowana i byłaby dla większości odbiorców po prostu nudna – mówi Simpson – Bałwanek, który skonstruowaliśmy to coś, co przyszło mi do głowy, gdy znalazłem trochę materiału w próbce wykonanej w całkowicie innym celu. Zajęło nam niewiele czasu, dosłownie kilka minut, by naszemu bałwankowi dodać ręce, twarz i nos.

Stworzenie figurki bałwanka sięga grudnia 2005 roku, kiedy to Simpson pracował nad procesem wytwarzania krzemionkowych kulek i wtedy stwierdził, że trzy takie kulki ułożone jedna na drugiej przypominają śnieżnego bałwana. Pozostało dorobić mu równie mikroskopijne nos i ramiona. Wykorzystał do tego atomy platyny.

Teraz warto wiedzieć jak mały jest ten nano-bałwan. Ma 3 mikrometry (dawniej – mikrony) wysokości. Aby uzmysłowić sobie jak mikroskopijna to konstrukcja warto porównać jego wysokość do grubości ludzkiego włosa, która wynosi około 60 mikronów. Innymi słowy ten krzemionkowy bałwanek mierzy sobie 1/20 grubości ludzkiego włosa.

Miniaturowa postać bałwana znalazła się na płytce krzemowej i została umieszczona w polu nośnika i jest przechowywana w uniwersyteckim laboratorium. Można go zobaczyć tylko za pomocą mikroskopu elektronowego.