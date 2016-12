Kobieta, której skradziono wszystkie pieniądze przeznaczone na Święta otrzymała spontaniczną pomoc ze strony ludzi o dobrych sercach.

Brandi Reil robiła zakupy w sklepie No Frills w Woodbridge, gdy nagle jedna kobieta wzięła jej torebkę ze sklepowego wózka i uciekła. Brandi nie jest osobą zamożną. W torebce miała 580 dolarów – całą sumę, jaką mogła przeznaczyć na świąteczne zakupy i prezenty dla trojga dzieci.

Po zgłoszeniu kradzieży na policję wróciła do domu i opowiedziała o zdarzeniu dzieciom.

Najbardziej stratę przeżywał najmłodszy syn, który najbardziej liczył na prezenty od Świętego Mikołaja i zdał sobie sprawę, że najprawdopodobniej w tym razem tych podarunków nie będzie.

Kiedy historia matki, której skradziono pieniądze przedostała się do mediów, zgłosiło się setki osób, które chciały wspomóc okradzioną kobietę. Wśród nich był Pat Maloney, który przesłał kobiecie 600 dolarów wraz z życzeniami od siebie i swojej firmy Sports Unlimited. W przedszkolu, w którym pracuje pani Brandi zdecydowano, że otrzyma ona specjalną premię i prezenty dla dzieci. Darczyńców było o wiele więcej.

- To wspaniałe, to naprawdę wspaniałe – okradziona matka nie potrafi ukryć wzruszenia – To wspaniałe, że można wierzyć, że jest tak wielu dobrych ludzi, którzy chcą pomóc.

Pani Reil wychowuje 5-letniego niepełnosprawnego syna. Jej mąż pracuje w Nigerii i bardzo rzadko się z nim widuje. Jest zaskoczona, że tak wielu ludzi właśnie tak zareagowało na jej krzywdę. Jest im wszystkim bardzo wdzięczna.

Tymczasem policjanci z regionu York poszukują kobiety, która dokonała kradzieży. Podejrzana osoba ma około 40 lat, jest średniej budowy ciała, ubrana była w czarną zimową kurtkę z futerkiem wokół kaptura i wysokich sznurowanych butach z futra.