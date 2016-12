Wszystkim naszym Czytelnikom i Przyjaciołom składamy najlepsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Do życzeń dołączamy garść informacji o tym co w Toronto jest otwarte, co zamknięte, co działa i co nie działa. Wesołych Świąt!

TTC

Regularny serwis sobotę na Wigilię. W pierwszy dzień Świąt, metro rozpocznie kursowanie o godzinie 8 rano. W Boxing Day i 27 grudnia komunikacja publiczna zacznie funkcjonować od godziny 6 rano na większości tras. W Sylwestra, TTC będzie działała według przedłużonego rozkładu jazdy. Podróżowanie komunikacją publiczną będzie bezpłatne od 7 po południu 31 grudnia do 7 rano, 1 stycznia.

GO Transit

Aby otrzymać dokładne informacje na temat kursowania systemu GO Transit Kliknij TUTAJ.

LCBO

W wigilię wszystkie sklepy będą otwarte do 6 wieczorem w pierwszy dzień świąt i w Boxing Day skepy będą nieczynne. 31 grudnia sklepy będą otwarte do godziny 6 po południu. W Nowy Rok będą zamknięte.

Kina

24 grudnia

Sale sieci Cineplex będą otwarte. W Internecie można sprawdzić repertuar dla danej lokalizacji.

TIFF Bell Lightbox i Revue Cinema będą otwarte.

25 grudnia

Sale sieci Cineplex będą otwarte. W Internecie można sprawdzić repertuar dla danej lokalizacji.

Kina Revue Cinema będą zamknięte.

TIFF Bell Lightbox będzie otwarty.

26 grudnia

Sale sieci Cineplex będą otwarte. W Internecie można sprawdzić repertuar dla danej lokalizacji.

Kina Revue Cinema będą zamknięte.

TIFF Bell Lightbox będzie otwarty.

Zakupy

Eaton Centre

W Wigilię centrum będzie otwarte od 8 rano do 6 po południu. W Boże Narodzenie Eaton Centre będzie zamknięte, natomiast w Boxing Day Eaton Centre zaprasza kupujących od godziny 7 rano do 9:30 wieczorem. W Sylwestra Eaton Centre będzie otwarte od 9:30 rano do 6:30 po południu zaś w Nowy Rok od godziny 12 w południe do godziny 5 po południu.

Yorkdale

Centrum handlowe będzie zamknięte w pierwszy dzień Świąt Bożego i w Nowy rok. W czasie wszystkich pozostałych dni Yorkdale Plaza będzie pracowała od 9:30 rano do 9:30 wieczorem.

Sherway Gardens

Sherway będzie otwarta od 8 rano do 6 P.M. w Wigilię i zamknięte w Boże Narodzenie. W Boxing Day mall będzie czynny od 8 rano do 8 wieczorem. Z kolei w Sylwestra Sherway Gardens będą czynne od 9 rano do 6 wieczorem i zamknięte w Nowy Rok.

East York Town Centre

W Wigilię centrum będzie otwarte od godziny 9 rano do 6 po południu, zamknięte w Boże Narodzenie, a Boxing Dat otwarte od 9 rano do 9 P.M. W Sylwestra będzie otwarte od 9:30 rano do 6 wieczorem. W Nowy Rok będzie zamkniete.

Sklepy spożywcze

To tylko kilka przykładów. Warto sprawdzić na stronach internetowych lokalnych sklepów.

Loblaws

Loblaws będzie otwarty od 7 rano do 6 P.M. w Wigilię, zamknięty w Boże Narodzenie, a w Boxing Day czynnt od 7 rano do 6 wieczorem.

No Frills

Będą otwarte w Wigilię do 6 P.M., zamknięte w Boże Narodzenie, i otwarty w Boxing Day. Sklepy będą zamknięte w Nowy Rok. Godziny otwarcia mogą się różnić, zależnie od lokalizacji sklepu. Warto sprawdzić w Internecie.

Metro

W Wigilię wszystkie sklepy zostaną zamknięte o 6 P.M. Wszystkie sklepy są zamknięte w Boże Narodzenie. Wiele sklepów będzie również zamkniętych w Boxing Day – kliknij TUTAJ, aby poznać szczegóły.

Longos

Sklepy tej sieci będą handlowały w Wigilię do 6 wieczorem. W Boże Narodzenie będą zamkinięte. W Sylwestra będą otwarte do 6 P.M. i zamknięte w Nowy Rok.

Apteki

Godziny pracy sieci Shopper’s Drug Mart różnią się w zależności od lokalizacji. W niektórych miejscach, takich jak Bloor West Village, apteka będzie otwarta w Boże Narodzenie. Aby dowiedzieć się godzin w lokalnym sklepie, skontaktuj się ze swoim sklepem.

Biblioteki

Biblioteki będą otwarte w Wigilię od 9 rano do 1 P.M. Wszystkie będą zamknięte w Boże Narodzenie oraz drugi dzień Świąt. W Sylwestra będą czynne od 9 rano do 1 po południu. Nie będą czynne 1 i 2 stycznia.

Lodowiska

Niektóre lodowiska na świeżym powietrzu będą czynne w Boże Narodzenie, ale będą bez nadzoru.

Usługi miejskie

Telefon alarmowy 311 Toronto będzie oczywiście czynny.

Większość wszystkich urzędów miejskich będzie zamknięta w Boże Narodzenie, Boxing Day, 27 grudnia, w Nowy Rok i 2 stycznia.

Wywózka śmieci

Harmonogram zbierania śmieci będzie przebiegał normalnie. Nie są przewidywane żadne zmiany.

Toronto Zoo

Toronto Zoo będzie otwarte przez Święta z wyjątkiem Bożego Narodzenia.

WheelTrans

Wszystkie regularnie zaplanowane kursy między 18 grudnia a 2 stycznia zostają anulowane. Wszystkie dodatkowe przewozy muszą być zarezerwowane.