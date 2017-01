Rodzina 10-letniej Kanadyjki, która zmarła w samolocie lecącym do Londynu zbiera fundusze na przetransportowanie ciała dziewczynki do rodzinnego Toronto.

Kondolencje i darowizny zaczęły napływać zaraz po tym, jak dwa dni po śmierci Madry, jej starsze siostry zaczęły zbierać pieniądze na stronie GoFundMe. W ciągu jednego dnia zebrano 15 tysięcy dolarów, a obecnie suma darowizn wynosi już ponad 24 tysiące.

„Madra była światłością naszego życia. Niosła radość i szczęście do naszego domu, który nigdy nie będzie taki sam bez Niej” – czytamy na stronie GoFundMe.

Jak pisaliśmy przed kilkoma dniami, na pokładzie samolotu z Toronto do Londynu 10-letnia pasażerka poczuła się bardzo źle. Samolot wylądował w najbliższym porcie lotniczym w Shannon w Irlandii, ale tamtejszym ratownikom medycznym nie udało się przywrócić dziewczynki do życia.

Choć oficjalnie nie podano bezpośredniej przyczyny zgonu, to rodzina zmarłej mówi, że cierpiała ona na anemię sierpowatą, ciężką chorobę dziedziczną krwi. Występuje ona u osób z Afryki, u których czerwone krwinki przybierają kształt półksiężyca, co zakłóca przepływ krwi, a w rezultacie tlen nie jest dostarczany do pobliskich tkanek. Dla chorych na tę przypadłość długa podróż samolotem na dużych wysokościach może stwarzać poważne problemy zdrowotne, które mogą zakończyć się śmiercią.