Zachwycali, inspirowali, walczyli o wielkie idee, odkrywali nowe oblicza sztuki, byli ważnymi decydentami w polityce… Ich działalność i dorobek na trwałe stały się nieśmiertelną częścią historii najnowszej Kanady. Liczba wybitnych, prominentnych Kanadyjczyków, którzy zmarli w 2016 r. jest zasmucająca. Oto niektórzy.

Styczeń:

Rene Angelil (73) - muzyk, producent i impresario, mąż Celine Dion

Odkrył Dion kiedy miała zaledwie 12 lat. W 1980 roku zastawił swój dom, aby sfinansować wydanie jej debiutanckiego albumu. Przez wiele lat kierował jej karierą i wprowadził ją na światowe estrady. Rene i Celine dzieliła duża różnica wieku – 24 lata – ale uznawano ich za wzorowe małżeństwo.

Zmarł po długotrwałej walce z rakiem gardła. Po raz pierwszy wykryto u niego tę chorobę w 1999 r. To był trudna walka – producent był karmiony trzy razy dziennie z pomocą specjalnej tuby i nie mógł samodzielnie przełykać, co skłoniło Dion do przerwania kariery.

Piosenkarka wróciła jednak na estradę w Las Vegas w roku 2014. Jak powiedziała wówczas, Angelil popierał jej decyzję jednak postanowił przekazać obowiązki impresaria ich długoletniemu przyjacielowi. Ku czci zmarłego flagi w mieście opuszczono do połowy masztu.

Oprócz Celine Dion udało mu się wykreować również innych artystów pochodzących z Quebecu, jak René Simard czy Ginette Reno.

Paul Bley (83) – pianista i kompozytor jazzowy

Szczególnie zasłużony dla rozwoju free jazzu w latach 60. Innowator stosujący jako jeden z pierwszych syntezatory w jazzie.

Jego muzykę określano jako “wyjątkowo oryginalną i estetycznie agresywną”.

Podczas trwającej ponad sześć dekad kariery wydał wiele płyt solowych oraz jako szef znanego tercetu.

Luty:

Vanity (57) – piosenkarka i aktorka

Denise Katrina Matthews znana jako Vanity dzięki pomocy Prince’a stworzyła grupę Vanity 6, a piosenka tego zespołu „Nasty Girl” w 1982 roku stała się hitem. Po rozpoczęciu kariery solowej pod pseudonimem Vanity wydawała albumy i zagrała w kilku filmach. Była również modelką. W 2010 roku wydano jej autobiografię pt. Blame It On Vanity.

Z powodu zażywania narkotyków od lat 90. chorowała na niewydolność nerek i poddawano ją dializie. Zmarła w wyniku choroby nerek.

Don Getty (83) - były premier Alberty

Prowincja Alberta zawdzięcza mu wyjście ze spowolnienia gospodarczego i bolesnego kryzysu spadających cen ropy w latach 80.

W młodości by zawodnikiem futbolowej drużyny Edmonton Eskimos, z którą dwukrotnie zdobył Grey Cup.

Marzec:

Rob Ford (46) – radny i burmistrz Toronto

Biznesmen i polityk przegrał 18-miesięczną walkę z rakiem. Zdiagnozowano go w połowie września 2014. roku co wpłynęło na jego szybko decyzję wycofania się z walki o reelekcję w wyborach na burmistrza Toronto.

Znany z kontrowersyjnych decyzji i zachowania, cieszył się jednak ogromnym poparciem wielu mieszkańców, określanych mianem “Ford Nation”.

Czerwiec:

Mauril Belanger (61) – poseł liberalny

Cierpiący na chorobę Lou Gehriga poseł z Hamilton, który porozumiewał się za pomocą specjalnego wokodera głosowego, podobnie jak słynny fizyk Stephen Hawking. Na jego prywatny wniosek (C-210) złożony jeszcze w roku 2015 odbyło się głosowanie nad poprawką w tekście hymnu narodowego Kanady. Parlament przegłosował zmianę w tekście hymnu“O, Canada”, ponieważ dotychczasowa wersja nie uwzględniała kobiet. W Izbie Gmin za neutralnie genderową zmianą zagłosowało 219 parlamentarzystów, 79 przeciwko.

Do tej pory drugi wers angielskiego hymnu Kanady w polskim tłumaczeniu brzmiał: “patriotyczna miłość rządzi wszystkimi Twoimi synami” (in all thy sons command). Zostanie on teraz zmieniony na: “patriotyczna miłość rządzi nami wszystkimi” (in all of us command).

– To hołd dla kanadyjskich kobiet – wyjaśniał Mauril Belanger.

Lipiec:

Ursula Franklin (94) – pierwsza kobieta-profesor w Kanadzie

Jedna z najbardziej utalentowanych i znanych kanadyjskich kobiet-naukowców. Urodziła się w Niemczech. Ocalona z Holocaustu przeniosła się do Kanady w 1949 roku, gdzie podjęła studia na Uniwersytecie Torontońskim, gdzie w 1967 roku na wydziale metalurgii i inżynierii materiałowej objęła stanowisko profesora uniwersyteckiego i była pierwszą kobietą z tym tytułem w Kanadzie. Przecierała drogę innym kobietom w świecie nauki w Kanadzie.

Jednym z jej najgłośniejszych odkryć było wykrycie substancji promieniotwórczych w zębach kanadyjskich dzieci. Badania Franklin pomogły politykom zawrzeć porozumienie o zakazie prób jądrowych w atmosferze. Okazało się bowiem, że substancje radioaktywne w dziecięcych zębach były skutkiem licznych prób jądrowych w czasach zimnej wojny. Wychowała kilka pokoleń inżynierów-metalurgów.

Sierpień:

Arthur Hiller (92) – reżyser

Urodzony w Kanadzie w rodzinie żydowskiej, która wyemigrowała z terenów obecnej Polski jeszcze przed I wojną światową. Zasłynął legendarnym filmem “Love Story”. Film był nominowany do Oscara w 1970 roku. Za ten melodramat reżyser otrzymał nagrodę Złotego Globu.

Hiller zajmował się reżyserią przez pół wieku, nakręcił ponad 30 filmów. W latach 1993-97 to on kierował przyznającą Oscary instytucją. Miał jeden z najdłuższych staży małżeńskich w Fabryce Snów. Jego małżeństwo trwało aż 68 lat, przeżył żonę o dwa miesiące.

Październik:

Jim Prentice (60) – były premier Alberty

Zginął w katastrofie małego samolotu w Kolumbii Brytyjskiej, wracając z gry w golfa.

Jim Prentice stał się czołową postacią polityczną w Albercie we wrześniu 2014 roku, kiedy objął funkcję premiera po zdobyciu przywództwa Partii Konserwatywnej w tej prowincji. Nie sprawował tej funkcji zbyt długo, bo w maju 2015 roku Torysi po raz pierwszy od 50 lat przegrali wybory prowincyjne na rzecz NDP. W przeszłości był ministrem w rządzie federalnym Stephena Harpera. Kierował kolejno departamentem przemysłu, środowiska naturalnego a także spraw Indian i rozwoju północy Kanady. Po odejściu z rządu federalnego przez cztery lata pracował jako wiceprezes CIBC.

Ken Taylor (81) – legendarny dyplomata

M.in. ambasador w Iranie. Zasłynął tym że w 1979 roku pomógł uciec sześciu amerykańskim dyplomatom ukrywającym się przed tłumem irańskich rewolucjonistów.

Ryzykując życiem Taylor wyposażył ich w fałszywe kanadyjskie paszporty z podrobionymi irańskimi wizami. Ich ucieczka (akcja „Canadian Caper“) była priorytetem dla administracji prezydenta Cartera po tym, jak nie udało się to przy pomocy akcji komandosów i helikopterów. Cała historię opisuje nagrodzony Oscarem film „Argo“ z roku 2012 ale Ken Taylor skrytykował ten film jako umniejszający zasługi Kanadyjczyków.

Zmarł w szpitalu w Nowym Jorku po przegranej walce z rakiem jelita grubego.

Listopad:

Leonard Cohen (82) - legendarny poeta, kompozytor i piosenkarz

Zmarł tak jak żył – po cichu, gdzieś poza głównym nurtem. Informacja o śmierci jednego z największych bardów XX wieku przekazana została trzy dni po jego śmierci.

Cohen pracował nad nową muzyką przed śmiercią. “Mój ojciec odszedł spokojnie w swoim domu w Los Angeles, wiedząc, że skończył album, który uważał za jeden ze swoich najlepszych” – napisał Adam, syn Leonarda Cohena. “Do ostatnich chwil pisał ze swoim wyjątkowym poczuciem humoru” – dodał. Sam artysta mówił 17 października w wywiadzie dla “New Yorkera”, że jest gotowy, by umrzeć. – Mam nadzieję, że nie jest to zbyt niewygodne. Mnie już wystarczy – powiedział.

Grudzień:

Alan Thicke (69) – znany i ceniony aktor i producent

Najbardziej znany z roli psychiatry i ojca w emitowanym latami (1985-92) serialu “Growing Pains” – lubianej, lekkiej komedii z edukacyjnymi akcentami. Później zaczął otrzymywać role w wielu telewizyjnych serialach, zyskując opinię cenionego aktora, ale również scenarzysty, producenta programów muzycznych i prezentera. Skomponował nawet kilka melodii do takich programów. W latach 1980-83 prowadził własny, popołudniowy show “The Alan Thicke Show”, później przeniósł się do USA, gdzie kontynuował karierę w show-businessie. Podobno nie miał wrogów, co jest niezwykle rzadkie w jego branży. Potrafił ich zjednywać.

Miał opinię człowieka nie tylko utalentowanego, ale również niezwykle sympatycznego, skrzącego dowcipem, pełnego nienagannych manier i cieszącego się wielkim powodzeniem u kobiet.

Ojciec popularnego piosenkarza Robina. Aktor grał w hokeja na lodowisku w Burbank ze swoim najmłodszym synem, 19-letnim Carterem, i wówczas doznał śmiertelnego ataku serca…

