Żyjemy w świecie, w których coraz trudniej o czyste powietrze. Większość dnia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, w których pełno jest sprzętu elektronicznego i materiałów zawierających trujące substancje. Benzen, amoniak, ksyleny, trichloroetylen i aldehyd mrówkowy – to nasi główni truciciele, odpowiedzialni często za alergie, bóle głowy czy astmę.

Jak polepszyć jakość powietrza? Wystarczy wybrać się do najbliższego sklepu ogrodniczego i kupić kilka roślin doniczkowych, które nie tylko pięknie wyglądają w naszych mieszkaniach, ale mają także właściwości oczyszczające powietrze z toksyn.

Paprotka (Polypodium)

Paprotki oczyszczają powietrze ze szkodliwych toksyn wydzielanych z mebli, tapet, farb czy wykładziny. Pochłaniają formaldehyd (środek konserwujący używany m.in. lakierach do paznokci i dezodorantach). Liście paproci mają dużą powierzchnię, dzięki czemu świetnie nawilżają powietrze. Naukowcy udowodnili, że neutralizują również szkodliwe promieniowanie emitowane przez komputer i telewizor.

Dracena (Dracaena)



Dracena odfiltrowuje z powietrza takie substancje, jak toluen, benzen, formaldehyd, trójchloroetylen i tlenek węgla (czad). Odmiany tej rośliny, które najlepiej oczyszczają powietrze to: dracena wonna, dracena obrzeżona, dracena deremeńska. Dracena jest łatwa w uprawie i szybko się regeneruje, więc idealnie nadaje się do mieszkań początkujących miłośników roślin. Ze względu na kształt i barwę liści polecana jest przez architektów do dekoracji nowoczesnych wnętrz.

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum Adans.)



Skrzydłokwiat oczyszcza powietrze z benzenu i formaldehydu. Substancje te znajdują się głównie w dymie tytoniowym. Roślina pochłania aceton i trójchloroetylen – wydzielany przez monitor i telewizor. Skrzydłokwiat również usuwa z powietrza alkohol (znajdujący się np. w perfumach). Wszystkie odmiany skrzydłokwiatu są zielone przez cały rok. Mają wąskie liście, które osiągają długość nawet do 30 centymetrów. Kwiaty wydzielają przyjemny, intensywny zapach.

Bluszcz (Hedera L.)

Bluszcz pospolity usuwa z powietrza benzen, ksylen, formaldehyd i trójchloroetylen. Dobrze czuje w każdym pomieszczeniu, pod warunkiem, że będzie miał minimalny dostęp do światła. Równie skutecznie oczyści powietrze w ciemniejszym holu, jak i w nasłonecznionej kuchni. Dobrze znosi rzadkie podlewanie i chłodniejszą temperaturę, więc idealnie nadaje się do biura.

Zielistka (Chlorophytum Ker Gaw.)

Zielistka oczyszcza powietrze z formaldehydu i benzenu. Obie te substancje znajdują się w dymie tytoniowym. Usuwa z powietrza również tlenek węgla (czad). Tak samo jak paprotka chroni przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Ma piękne liście – ciemnozielone brzegi i jasny środek. To jedna z najmniej wymagających roślin doniczkowych. W dodatku bardzo łatwo się ją szczepi, ponieważ wytwarza pędy rozłogowe, które po ucięciu można szybko posadzić w innych doniczkach.

Figowiec Benjamina – Fikus (Ficus benjamina L.)

Fikus oczyszcza powietrze z większości toksyn w nim zawartym – zwłaszcza formaldehydu, benzenu i amoniaku. Ta roślina również świetnie nadaje się do biura, ponieważ dobrze znosi słabe oświetlenie. Ma piękne, drobne, skórzaste i błyszczące liście. Występuje w jednolitym odcieniu lub jest nakrapiana białymi, jasnozielonymi plamkami.

Sansevieria – wężownica (Sansevieria Thunb.)

Sansewieria czyści powietrze z dwutlenku węgla w nocy. Roślina bardzo łatwa w pielęgnacji i w rozmnażaniu. Jest bardzo efektowna. Ma oryginalne, szerokie liście – zielone z żółtymi obrzeżeniami. Świetnie wygląda w biurach, halach fabrycznych i na korytarzach.

Aglaonema (Aglaonema Schott)

Aglaonema oczyszcza powietrze z benzenu, amoniaku i toluenu. W zależności od odmiany może osiągać nawet 1 metr wysokości. Roślina jest dość wymagająca. Lubi światło, ciepło i wilgoć. Nadaje się do ogrodu zimowego lub na okno, na którym mamy już kolekcję kwiatów. Aglaonema ma szmaragdowozielone liście, które są pokryte malowniczymi plamkami. Liście mogą być owalne lub jajowate.

Palma (Arecales Bromhead)

Palma oczyszcza powietrze z formaldehydu i amoniaku. To substancje, które najczęściej znajdują się w drukarkach, monitorach i kserach. Usuwają również to­lu­en, ksy­len, ben­zen, trój­chlo­ro­ety­len. Podobnie jak paproć – doskonale nawilża powietrze. Gatunki palmy, które najskuteczniej oczyszczają powietrze to: areka i daktylowiec niski.

Filodendron (Philodendron Schott)

Filodendron oczyszcza powietrze z amoniaku, benzenu i formaldehydu. Wiele z odmian filodendronów osiąga olbrzymie rozmiary, więc lepiej czują się w biurze niż mieszkaniu. Nie są trudne w pielęgnacji. Wymagają umiarkowanego podlewania i temperatury pokojowej. Zdecydowanie wolą półcieniste stanowiska.

Storczykowate (Orchidaceae Juss.)

Orchidea neutralizuje tzw. smog elektromagnetyczny, czyli szkodliwe promieniowanie emitowane przez komputer i telewizor, więc najlepszym dla nich miejscem będzie salon, sypialnia lub biuro. Orchidea usuwa z powietrza aldehyd mrówkowy, aceton i chloroform. Aldehyd mrówkowy to organiczny związek chemiczny, który paruje z mebli, tapet i parkietu. Roślina lubi nasłonecznione miejsca i wilgoć – najlepszym dla niej miejscem jest parapet.

Ale uwaga – niektóre z powyższych roślin są trujące, więc osoby mające małe dzieci oraz zwierzęta domowe powinny upewnić się przed zakupem, czy dana roślina jest dla nich odpowiednia.