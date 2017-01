Po USA przyszedł czas na Kanadę. W maju zmieni się kierownictwo Partii Konserwatywnej, a w 2019 r. – krytycy polityki imigracyjnej i obecnego establishmentu, mogą wygrać wybory – ostrzegają niektóre media, najwyraźniej bojąc się możliwych zmian w Kanadzie.

“Kanadyjskim Trumpem” w spódnicy nazywana jest Kellie Leitch, 46-letnia pediatra i była minister, walcząca o przejecie kierownictwa w Partii Konserwatywnej. Krytykuje ona otwarcie politykę imigracyjną i ekonomiczną dotychczasowych elit konserwatywnych i liberalnych. Kanada tylko w minionym przyjęła 37 tys. syryjskich uchodźców.

Leitch wyprzedza kilkunastu kandydatów w ostatnich sondażach, badających szanse poszczególnych polityków na objęcie kierownictwa w Partii Konserwatywnej, który zmierzy się w październiku 2019 r. z liderem Partii Liberalnej Justinem Trudeau. Wybory na szefa partii zaplanowano na 27 maja br.

- Elity udają, że to nie jest problem, ale Kanadyjczycy chcą mówić o imigrantach – podkreśliła Leitch w wywiadzie w zeszłym tygodniu. Lekarka podziwia Donalda Trumpa i prezentuje podobny jak on program polityczny, który ma trafić do zwykłych wyborców. Leitch mówi bowiem o negatywnych skutkach polityki imigracyjnej, o rozbudowie i modernizacji infrastruktury, o pracy dla każdego itp. Podobnie jak Trump, nie ma poparcia kierownictwa swojej partii.

Była minister pracy i ds. kobiet proponuje zerwanie z dotychczasową pro-imigrancką polityką elit konserwatywnych (w tym długoletniego byłego premiera Stephena Harpera) i liberalnych. Harper uważał, że otwarcie na imigrantów dawało szanse na zwycięstwo w jednomandatowych okręgach wyborczych. Rocznie Kanada przyjmowała około 300 tys. imigrantów.

Listopadowy sondaż Mainstreet/Postmedia pokazał, że Leitch prowadzi w wyścigu na szefa partii, wyprzedzając dwunastu kandydatów i ciesząc się 19 proc. poparciem. Inne dane potwierdziły także, że stosunkowo łatwo pozyskuje środki na kampanię.

- Jest szansa na populistyczne zaskoczenie w Kanadzie – przekonuje ankieter Frank Graves z EKOS Research. Wskazuje, że Kanadyjczycy pozostają pod wpływem tych samych sił, które doprowadziły do Brexitu i zwycięstwa Trumpa w USA, „choć są nieco bardziej wyciszone”. Leitch obiecuje powrót dobrych czasów, powrót świetności Kanady, która jak wiele innych państw przeżywa trudności ekonomiczne.

Przeciwnicy byłej minister zarzucają jej rasizm. Konserwatywna polityk domaga się, by każdy muzułmanin zanim otrzyma azyl, odbył specjalną rozmowę z odpowiednim urzędnikiem twarzą w twarz. Lekarka chce także ograniczenia środków na pomoc dla imigrantów.

Obecny premier Kanady Justin Trudeau został wybrany w październiku 2015 roku. Obiecał wówczas przyjąć jeszcze więcej uchodźców syryjskich niż konserwatyści, którzy byli u władzy przez prawie 10 lat. Jego plan okazał się nazbyt ambitny i wywołał powszechną krytykę opinii publicznej, która zarzuca rządowi, że ściągają uchodźców, ale nie podejmują adekwatnych środków, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Kanady.