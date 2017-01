Co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi miał pilot, który chciał wystartować z lotniska w Calgary w locie do Cancun w Meksyku. Do incydentu doszło w sobotę, a na pokładzie samolotu linii Sunwing była ponad setka pasażerów.

Jeszcze przed odlotem członkowie załogi zorientowali się, w jakim stanie jest ich szef. Przed startem pilot zemdlał. Mężczyznę znalazły stewardessy, kiedy ten bezwładnie leżał w swoim fotelu. Aresztowała go przybyła na miejsce policja.

Jak się okazało 37-letni pilot, po kilku godzinach, miał we kwi 1,5 promila alkoholu. Z badań, którym go poddano wynikało jednak, że to nie alkohol był głównym czynnikiem, który spowodował u niego nietrzeźwość. Mężczyzna odurzył się też nieznaną substancją chemiczną.