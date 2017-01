Czternasty triumf w historii jednego z najstarszych hokejowych turniejów odnotowali reprezentanci Kanady. W finale hokeiści z z Kanady ponownie pokonali HC Lugano 5:2.

To drugi rok z rzędu, w którym Kanadyjczycy wracają do domu z tym pucharem. Ponownie w finale zespół zmierzył się ze szwajcarskim HC Lugano. Dla drużyny z Kanady był to czternasty triumf na tej imprezie, więcej zwycięstw na koncie mają tylko gospodarze – HC Davos. Trzeba jednak nadmienić, że zespół z Kanady po raz pierwszy uczestniczył w tym turnieju dopiero w 1984 roku, ponad sześćdziesiąt lat później.

W tym roku ekipa z Kanady mogła pochwalić się świetną grą w momentach specjalnych. Nic więc dziwnego, że gol, który okazał się być decydującym w finale ustrzelony został podczas gry w osłabieniu. Autorem trafienia na wagę wygranej był Cory Emmerton, zawodnik szwajcarskiego HC Ambrì Piotta, który w przeszłości reprezentował barwy Detroit Red Wings.

Przed ostatnim pojedynkiem, w czterech starciach podopieczni Luke’a Richardsona zdobyli aż dziewięć bramek w przewagach liczebnych. W finale nie udało im się jednak wykorzystać choćby jednej okazji, gdy jeden z zawodników rywali przebywał na ławce kar.

Świetny występ zaliczył Zach Fucale, młody bramkarz reprezentujący na co dzień barwy Brampton Beast wybronił 40 strzałów podopiecznych Douga Sheddena. 21-latek z Laval przejął miano „jedynki” w bramce Kanadyjczyków po wpadce Drewa MacIntyre’a w meczu inauguracyjnym. Ekipa przegrała to spotkanie z Dynamo Mińsk aż 4:7.

Fucale nie załapał się jednak do najlepszej turniejowej szóstki, którą ogłoszono jeszcze przed rozpoczęciem ostatniego meczu. Jego miejsce zajął golkiper HC Lugano Elvis Merzlikins. Pozostałe miejsca zajęli Maxim Noreau i Andrew Ebbett z reprezentacji Kanady, James Wisniewski z HC Lugano, Drew Shore z HC Davos oraz Jewgienij Kowyrszyn z Dynamo Mińsk.

Składy:

Kanada: Fucale; Noreau, Gormley; Heshka, Chay Genoway; Parlett, Flood; Vukic; DiDomenico, Pouliot, Micflikier; Ebbett, McIntyre, Raymond; Pare, Sheppard, Campbell; Spaling, Emmerton, Colby Genoway; Katic.

HC Lugano: Merzlikins (41. Müller); Wisniewski, Wilson; Chiesa, Furrer; Ulmer, Heinrich; Ronchetti, Hirschi; Bürgler, Zackrisson, Hofmann; Walker, Lapierre, Sannitz; Vesce, Martensson, Klasen; Fazzini, Gardner, Bertaggia.