Strażacy z Ukrainy już wkrótce otrzymają potrzebny sprzęt od torontońskiej organizacji charytatywnej GlobalFire.

Całą środę wolontariusze spędzili w Oakville na pakowaniu kombinezonów, specjalnych butów, wężów gaśniczych, aparatów oddechowych i innego sprzętu potrzebnego przy gaszeniu pożarów. Sprzęt ten ma być dostarczony na wschodnią Ukrainę, gdzie toczy się wojna. Pośrednikiem w tej akcji jest Ukrainian Canadian Congress.

- Oni tam mają ogromne braki w wyposażeniu – mówi Craig Lester, jeden z dyrektorów GlobalFire – Nasza pomoc może znacznie poprawić bezpieczeństwo pracy ukraińskich strażaków.

Mariupol, gdzie trafi kanadyjski transport gaśniczy to miasto położone na południowo-wschodniej Ukrainie, w pobliżu granicy z Rosją, gdzie wciąż toczy się wojna z prorosyjskimi separatystami wspieranymi przez wojsko rosyjskie. Konflikt do tej pory pochłonął prawie 10 tysięcy ofiar wśród ludności cywilnej – twierdzi Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka.

- Wciąż trwa ostrzał miasta. Domy wciąż płoną – mówi John Holuk, koordynator projektu z ramienia Ukrainian Canadian Congress – Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby pomóc ludziom w Mariupolu.

Sprzęt strażacki, jaki pojedzie na Ukrainę został zakupiony za pieniądze z kilku zbiórek organizowanych na ten cel w Toronto i London. Niektóre artykuły z przeterminowanym okresem ważności są nie do użytku w Kanadzie. Wciąż sprawne zostały podarowane przez straż pożarną i będą mogły z powodzeniem służyć na Ukrainie. Zostały podarowane przez poszczególne jednostki kanadyjskiej straży pożarnej.

To nie pierwsza taka inicjatywa GlobalFire. Organizacja wspiera straż pożarną na Ukrainie od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego z Rosją w 2014 roku.