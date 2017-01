Po wygranym finale z Kanadą reprezentacja Stanów Zjednoczonych została mistrzem świata elity do lat 20. Jest to jeszcze większy prestiż, gdyż rywalizacja odbyła się w Kanadzie. Brązowe medale zdobyli Rosjanie.

W fazie grupowej niepokonani byli Szwedzi i Amerykanie. Ekipa Trzech Koron wyprzedziła w klasyfikacji grupy A Danię, Czechy, Szwajcarię i Finlandię. Finowie bardzo sensacyjnie nie awansowali do ćwierćfinału. Ciekawa była rywalizacja w grupie B. W meczu decydującym o zwycięstwie w tej grupie Stany Zjednoczone pokonały 3:1 Kanadę, która uplasowała się na 2. pozycji. Trzecie miejsce zajęli Rosjanie, czwarte Słowacy, a z turniejem pożegnali się Łotysze.

W ćwierćfinale najlepsze wrażenie zrobili Szwedzi, który po połowie meczu ze Słowacją prowadzili już 5:0. Ostatecznie hokeiści ze Skandynawii wygrali 8:3. Pewnie do półfinału awansowali także reprezentanci Rosji, którzy ograli 4:0 Danię. Mimo przegranej 0:1 w pierwszej tercji Kanada pokonała Czechów 5:3. Małe problemy z pokonaniem Szwajcarii mieli Amerykanie, którzy wygrali 3:2.

Bardzo ciekawie zapowiadał się półfinał Szwecja-Kanada. Kibiców czekających na wyrównany mecz nie zawiodła tylko rywalizacja w pierwszej tercji. Jednak od wyniku 2:2 Kanadyjczycy strzelili 3 bramki i pewnie triumfowali. Po 70 minutach meczu USA-Rosja był remis 3:3. Zwiastowało to rzuty karne, w których lepsi byli Amerykanie, którzy awansowali do finału.

W regulaminowym czasie gry starcia o brązowy medal bramki padły tylko w 2. tercji. Mecz Szwecji z Rosją zakończył się remisem 1:1, co spowodowało, że rozegrana został dogrywka. Na samym początku dodatkowego czasu gry bramkę zdobył Denis Gurjanow zapewniając Sbornej brązowy medal.

Mecz finałowy fantastycznie rozpoczęli reprezentanci Kanady. Po bramkach Thomasa Chabota i Jeremy’ego Lauzona prowadzili 2:0 po pierwszej odsłonie gry.

W tercji numer 2 za sprawą Charliego McAvoya i Kieffera Bellows Amerykanie wyrównali. W trzeciej tercji o krok od tytułu byli Kanadyjczycy. Bramki Nicolasa Roya i Mathieu Josepha dały Kanadzie prowadzenie 4:2.

Amerykanie nie poddawali się. Kieffer Bellows i Colin White doprowadzili do remisu. W dogrywce bramka nie padła, więc o tym kto zostanie mistrzem świata do lat 20 zadecydowały rzuty karne. Bohaterem bardzo długiej serii rzutów karnych został Troy Terry. Ostatecznie to Amerykanie zostali mistrzami świata.

Stany Zjednoczone – Kanada 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Najważniejsze fragmenty gry: