Plotkarskie magazyny zastanawiają się nad uderzającym podobieństwem Justina Trudeau do zmarłego kubańskiego dyktatora, Fidela Castro.

Autorzy wspominają burzliwe związki małżeńskie Pierre’a Trudeau z żoną Margaret. Do głośnych wyskoków młodej małżonki, byłego premiera należą jej związki z członkami zespołu Rolling Stones w 1977 roku, kiedy to żona Margaret Trudeau spędziła czas z Mike Jaggerem w nocnym klubie w Toronto, po czym zniknęła z oczu męża i jego ochrony na sześć dni. Poważne media spekulowały wtedy o kryzysie w związku małżeńskim i ewentualnej zdradzie małżonki premiera.

Po sześciu dniach Margaret Trudeau odnalazła się, na konferencji prasowej wyjaśniła, że zaprzyjaźniła się z członkami zespołu, ale że związki między nimi miały przyjacielski charakter. Z kolei w swojej autobiografii Keith Richards wspomina romans Margaret Trudeau z członkiem zespołu Ronnie Woddem jako „bardzo poważny”, który komplikował fakt, że ukochana kolegi była żoną kanadyjskiego premiera.

Media spekulują, czy przy niezwykle gorącym temperamencie pani Margaret nie doszło do tajemnego spotkania z przystojnym i fascynującym kobiety kubańskim politykiem.

Sama Margaret Trudeau wyrażała się o Fidelu Castro w samych superlatywach.

- To bardzo ciepły i uroczy człowiek, bardzo go lubię – wyznała w jednym z wywiadów opublikowanym w magazynie McLeans.

Pierre Trudeau odwiedził Kubę w latach siedemdziesiątych. Podczas tej wizyty dziennikarze zauważyli niezwykłą fascynację Fidela małym synkiem, którego Margaret i Pierre Trudeau zabrali w podróż na słoneczną wyspę.

Podczas oficjalnej wizyty państwowej Fidel „witając premiera Kanady zwrócił uwagę, że rodzice są ważni, ale nie tak ważni jak ich dziecko” – napisali w swoich sprawozdaniach dziennikarze i zwrócili uwagę, że po spotkaniu z premierem Kanady i jego małżonką kubański dyktator miał na swojej wojskowej bluzie dużą mokrą plamę po ślinie małego, którego często przytulał.

Spekulacje na temat specjalnych związków Margaret z Fidelem zwiększyło jeszcze specjalne potraktowanie kubańskiego przywódcy podczas pogrzebu Pierra Trudeau. Przed ceremonią pogrzebową Margaret Trudeau tylko w stosunku do jednego przywódcy zrobiła wyjątek i udała się do hotelu, w którym zatrzymał się Castro, by go powitać w imieniu rodziny.

W spekulacje plotkarskich magazynów nie warto wierzyć a ich doniesienia traktować należy z przymrużeniem oka, choć trzeba przyznać, że publikowane przez nich zdjęcia Justina Trudeau i młodego Fidela Castro wskazują na uderzające podobieństwo.

W dawnych czasach mówiło się w takich przypadkach, że młoda matka będąc w ciąży “zapatrzyła się” w czyjąś twarz i stąd wzięło się to podobieństwo potomka do kogoś spoza rodziny.

Poniżej w trzech kolumnach dla porównania – fotografie Pierre Trudeau, Justina Trudeau i Fidela Castro.