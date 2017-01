Kanadyjskie uniwersytety odnotowały znaczący wzrost liczby podań o przyjęcie na studia składanych przez obywateli USA od czasu zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

Stacja BBC zauważyła, że strony uczelni wyższych w Kanadzie cieszyły się większym niż wcześniej zainteresowań Amerykanów w czasie kampanii wyborczej w USA. Część komentatorów wiąże chęć studiowania w Kanadzie deklarowaną przez obywateli USA z obawami o to, jak będą wyglądały Stany Zjednoczone pod rządami miliardera.

Niektórzy kandydaci na studentów mówią wprost, że chcą wyjechać z kraju po zwycięstwie Trumpa.

- Skoro żyjemy w państwie, w którym tak wiele osób może głosować na Donalda Trumpa, to ja nie chcę żyć w takim kraju - mówi 17-letnia Lara Godoff, Demokratka z Kalifornii w rozmowie z Associated Press. Godoff złożyła podania o przyjęcie na kilka kanadyjskich uczelni.

Uniwersytet w Toronto odnotował jesienią wzrost liczby podań o przyjęcie od obywateli USA aż o 70 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

Na Uniwersytecie McGill w Montrealu wzrost podań od obywateli USA wyniósł 30 proc. (16% wśród chętnych z innych krajów świata), a na University of British Columbia w Vancouver – o 44 proc.

Z kolei na York University w Toronto odnotowano wzrost o 134 proc. liczby wejść obywateli USA na stronę, na której znajdują się informacje o rekrutacji.

Przedstawiciele tej ostatniej uczelni przyznają, że może to mieć związek z wyborem Trumpa na prezydenta, ale – jak dodają – nie mają co do tego pewności, bo nie przeprowadzili żadnej ankiety wśród kandydatów w kwestii przyczyn, dla których zdecydowali się oni złożyć podanie do tej właśnie uczelni.

Oprócz atrakcyjnych programów nauczania wielkimi magnesem dla studentów z zagranicy jest również kanadyjska wielokulturowość, wielojęzyczność, jak również znośne koszty utrzymania. Poza chętnymi z USA rośnie również liczba podań o studia z takich krajów jak Indie, Chiny i Pakistan.

Jak informuje agencja Canadian Press, Kanada w 2014 roku przyciągnęła wprawdzie około 9000 studentów z USA, ale to niewiele w porównaniu z “desantem” z Chin: 57.000.

W 2014 roku rząd ogłosił plany podwojenia liczby kraju zagranicznych studentów do roku 2022 roku.