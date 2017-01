Plastiki z logo Visy już wróciły do sklepów sieci Walmart Canada. Szczegółów zawartego porozumienia nie ujawniono.

– Osiągnęliśmy porozumienie z Visą, które pozwoli wznowić przyjmowanie płatności kartami tej organizacji w naszych kanadyjskich sklepach. Klienci mogą w nich używać swoich kart Visa już od 6 stycznia 2017 r. – mówi komunikat opublikowany przez Walmart.

Od piątku przywrócono płatności w 16 sklepach w Manitobie i w trzech w Thunder Bay w Ontario, zawieszone w lipcu ub. roku.

Tym samym kończy się wielomiesięczny spór o wysokość prowizji interchange, jaka odprowadzana jest do wydawców kart z tytułu płatności dokonanych plastikami.

W przypadku standardowych zakupów detalicznych dokonywanych w sklepach, opłaty wahają się od 1,42% do 2,08%. Tymczasem w przypadku Master Card opłaty te, w stosunku do niezależnych detalistów wahają się od 1,44% do 2%. Dla dużych sieci handlowych MC oferuje znacznie niższe stawki – już od 1,26% dla tych, których „minimalna suma zakupu netto” wynosiła powyżej 3 miliardów dolarów.

Walmart ujawnił, że co roku ponosi z tego tytułu koszty na poziomie przekraczającym 100 mln dolarów. Naliczane przez Visę prowizje w Kanadzie były nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do opłat pobieranych w innych krajach, od opłat ściąganych przez inne karty (Kierownictwo sieci zaznacza, że w sklepach nadal będą akceptowane karty (American Express i Master Card) i niekorzystnie wpływały na ofertę handlową tej sieci.

Tymczasem Visa podkreślała, że Walmart płacił jedną z najniższych prowizji spośród kanadyjskich sieci handlowych.

W skali światowej łączne roczne przychody sieci Walmart, będącej największym sklepem detalicznym na świecie, wynoszą około 500 miliardów dolarów amerykańskich. W Kanadzie funkcjonuje 400 sklepów Walmart (11500 na świecie).

Kart Visa nie akceptują nadal sieci sklepów NoFrills, a także Costco.