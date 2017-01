Premier Kanady Justin Trudeau mianował dotychczasową minister handlu międzynarodowego Chrystię Freeland na stanowiska ministra spraw zagranicznych. Jej pierwszoplanowym zadaniem ma być koordynacja całości stosunków Kanady z USA, w tym zwłaszcza stosunków handlowych.

Ponadto dotychczasowy minister ds. imigracji John McCallum został mianowany ambasadorem w Chinach, a na jego miejsce premier powołał muzułmanina Ahmeda Hussena, z pochodzenia Somalijczyka, który przybył do Kanady w wieku szkolnym jako uchodźca.

Zmiany są częścią rekonstrukcji gabinetu dokonywaną przez Trudeau wobec rychłej zmiany administracji w USA i objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa.

- Rzecz jasna nowa administracja na południu będzie stwarzać zarówno szanse jak i wyzwania, a także przesunięcie akcentów w kontekście globalnym – powiedział Trudeau dziennikarzom ogłaszając nominację Freeland.

Freeland znana jest z krytycznego stosunku do Rosji. Napisała też krytyczną książkę o międzynarodowej plutokracji.

Według rosyjskiego MSZ, Freeland jest od 2014 roku na liście sankcji wprowadzonych przez Rosję, a jej ewentualne skreślenie z niej to kwestia “wzajemności i symetrii”. Została na nią wpisana w ramach odpowiedzi, kiedy Kanada wprowadziła restrykcje wobec Rosji, w tym wobec osobistości oficjalnych.

Fakt, iż Chrystia Freeland znajduje się na rosyjskiej liście osób objętych zakazem wjazdu, “nie przeszkodzi przedstawicielom rosyjskich władz w kontaktach z nią na forach międzynarodowych”.

- Jesteśmy gotowi do wzajemności z Kanadą we wszystkich dziedzinach, do poprawy stosunków i zakończenia wojny na sankcje. Ale my jej nie zaczynaliśmy. To pytanie do Ottawy - podkreślił anonimowy przedstawiciel rosyjskiego MSZ.

Obserwatorzy kanadyjskiej sceny politycznej zauważają, że stosunki Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, które są jej największym partnerem handlowym, mogą zostać poddane próbie już w najbliższych miesiącach. Amerykański prezydent elekt Donald Trump zapowiedział bowiem renegocjowanie warunków uczestnictwa USA w Północnoamerykańskim Układzie o Wolnym Handlu (NAFTA), do którego należą ponadto Kanada i Meksyk. Trump uważa, że zniesienie barier celnych między państwami członkowskimi NAFTA i przenoszenie produkcji z USA do sąsiadów, działa na niekorzyść amerykańskiej gospodarki i powoduje utratę miejsc pracy w USA.