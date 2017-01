Torontoński strażak został oskarżony o kradzieże i wywoływanie fałszywych alarmów pożarowych.

Policjanci twierdzą, że doszło co najmniej do trzech takich przypadków, w których 35-letni Joshua Pittarelli-Bucks okradł swoich kolegów.

Detektyw David Hopkinson mówi, że pierwszy taki incydent miał miejsce w lipcu ubiegłego roku. Strażacy musieli wyjechać na interwencję wywołaną fałszywym doniesieniem o pożarze nadanym z pożyczonego telefonu. Kiedy koledzy wyjechali na akcję Pittarelli-Bucks ukradł kilka osobistych przedmiotów pozostawionych przez kolegów w remizie.

Pięć tygodni później sytuacja powtórzyła się. Wyjazd strażaków do fałszywego pożaru, w remizie ponownie giną przedmioty i pieniądze należące do strażaków.

Za trzecim razem Pittarelli-Bucks miał pecha. Komendant wrócił do remizy wcześniej i zauważył, że przez tylne drzwi jakiś mężczyzna opuszcza budynek trzymając w ręku plecak. Gdy ten dostrzegł komendanta zaczął uciekać. Ten jednak goniąc go zdał sobie sprawę, że uciekający mężczyzna, to jeden z pracowników stacji straży pożarnej.

Pittarelli-Bucks został aresztowany. Stanie przed sądem oskarżony o kradzieże, wywoływanie fałszywych alarmów i posiadanie kokainy.

Rzeczniczka urzędu miejskiego, Wynna Brown, mówi, że Pittarelli-Bucks wciąż nominalnie jest pracownikiem straży pożarnej. Stwierdziła, że zarzuty stawiane strażakowi brane są bardzo poważnie i urzędnicy miejscy współpracują z policją w śledztwie. Dopóki jednak nie zapadnie ostateczny wyrok miasto nie zamierza odpowiadać na pytania i dywagować na temat statusu strażaka.