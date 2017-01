WHO opublikowała listę krajów z najczystszym powietrzem na świecie. Pomimo bycia jednym z największych państw świata, powietrze w Kanadzie jest wyjątkowo czyste. Zajmuje III miejsce w światowym rankingu.

Oto lista krajów, gdzie znajdziecie najczystsze powietrze na świecie na podstawie danych WHO. Wyniki prezentowane są na podstawie średniego rocznego stężenia PM (pyłu zawieszonego) w miastach.

5. Norwegia, 9 µg/m3

Fiordy, góry i setki lasów to klasyczny obraz Norwegii. W dodatku mieszkańcy tego kraju kochają naturę i potrafią się do niej dostosować. Norweskie powietrze jest na tyle czyste, że w zeszłym roku pewna firma postanowiła na tym zrobić biznes i zaczęła je sprzedawać. Jak? Powietrze ze słynnych klifów Preikestolen jest pakowane w specjalne puszki i sprzedawane za ok. 25 dol.

4. Islandia, Estonia, Stany Zjednoczone, 8 µg/m3

Islandia może się pochwalić najmniejszą gęstością zaludnienia w Europie. Ten wyjątkowo urokliwy kraj oprócz życia w zgodzie z naturą, może również pochwalić się 16. miejscem na świecie wg. wskaźnika rozwoju społecznego (HDI). Warto odnotować, że wiele domów ogrzewanych jest wodą geotermalną!

Jakość powietrza w Estonii od lat znajduje się w światowej czołówce, a przez kilka lat znajdowało się nawet na pierwszym miejscu.

W wielu miastach Stanów Zjednoczonych jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Nie zmienia to faktu, że zdaniem NASA stężenie niebezpiecznych substancji rocznie spada. Jak to możliwe skoro co roku po ulicach jeździ coraz więcej samochodów? Jest to efekt restrykcyjnych przepisów, ulepszeń technologicznych oraz zmian gospodarczych.

3. Kanada, Finlandia, 7 µg/m3

Powietrze w Kanadzie jest wyjątkowo czyste w główniej mierze dzięki temu, że ogromna część kraju pokryta jest wspaniale zachowanymi lasami, największe miasta znajdują się na ppołudniu kraju, a gęstość zaludnienia jest jedna z najniższych na świecie.

Finlandia podobnie jak Kanada przykłada dużą uwagę do ekologii, posiada wiele terenów zalesionych i gęstość zaludnienia jest bardzo niska.

2. Austria, Fiji, Szwecja, 6 µg/m3

Szwecja od lat stara się wjeść prym w dziedzinie ekologi oraz energii odnawialnych. Jak widać przynosi to skutki, od lat powietrze w tym kraju należy do najczystszych na świecie.

W przypadku Austrii, która bardzo silnie walczy z zanieczyszczeniami, także pojawił się sukces. Powietrze w Wiedniu jest najczystsze od lat 70!

Rajskie wyspy Fiji (322 wysp oraz 500 wysepek pochodzenia wulkanicznego) nie zatrzymują się na filmowych widokach, ale i na prawdziwie rajskiej jakości powietrza.

1. Nowa Zelandia, Brunei, 5 µg/m3

Wysokie miejsce dla Nowej Zelandii nie może dziwić. Niska gęstość zaludnienia, wspaniała przyroda oraz dbanie o środowisko robią swoje.

Za to, tak wysokie miejsce dla 500-tysięcznego Brunei zaskakuje. Jest jednym z najbardziej rozwiniętych państw w Azji i pomimo znaczącego rozwoju industrialnego, zdołało zachować bardzo czyste powietrze. Świetny przykład do naśladowania.

Gdzie na tle tych wszystkich państw znajduje się Polska?

Wg. danych WHO z 2014 roku średnie stężenie było 5 razy większe niż w Nowej Zelandii oraz Brunei. W raporcie WHO z 2016 r., aż 33 z najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, a czołówkę otwiera… Żywiec.