Trzej torontońscy filmowcy Hugh Gibson, Matt Johnson i Kazik Radwański podzielą między siebie nagrody przyznane im (w wysokości $110,000) przez członków Stowarzyszenia Torontońskich Krytyków Filmowych.

Gibsonowi przyznano $100,000 w ramach Rogers Best Canadian Film Award na jubileuszowej, 20. gali TFCA 10 stycznia, za film dokumentalny “The Stairs” opisujący zmagania i sukcesy trzech pracowników socjalnych w ciągu ich 5-letniej służby w torontońskim osiedlu Regent Park.

Pozostali dwa filmowcy zdobyli nagrody wartości po 5 tys. dolarów. Matt Johnson za “Operation Avalanche”, dramat dokumentalny o mistyfikacji związanej z lądowaniem Apollo 11 na Księżycu.

Z kolei Kazik Radwański za “How Heavy This Hammer”, dramat o rodzinnym człowieku, który próbuje walczyć z kryzysem wieku średniego z pomocą obsesji na tle gier wideo.

Jednakże trzej wymienieni filmowcy w geście przyjaźni i solidarności w środowisku filmowym, zgodzili się podzielić równo pulę nagród w wysokości $110.000 ufundowanych przez sponsora (Rogers Communication).

- TFCA postanowiło wyróżnić trzech młodych, niezależnych reżyserów - powiedział Gibson w komunikacie prasowym. - W przypadku moim i Kazika, nagrody pieniężne przewyższają budżety naszych filmów. Każdy z nas mógł wygrać i to była łatwa decyzja, aby podzielić te pieniądze. Nawet podzielone, zapewniają nam wszystkim sporą pomoc.

- Kazik i Matt tworzą integralne elementami filmowej sceny w Toronto. Poprzez ten gest możemy przesłać posłanie o wzajemnym szacunku i pomyślności. Przypływ unosi wszystkie łodzie – dodał Hugh Gibson.

- Dzięki takim filmowcom jak Hugh i Kaz, nigdy nie opuszczę Toronto – dodał od siebie powiedział Johnson. – To teraz najważniejsze dla młodych ludzi miejsce na świecie do robienia filmów, które przede wszystkim opiera się na wspólnocie krytyków i twórców, jaka narodziła się w ciągu ostatnich pięciu lat.

- Wszyscy robimy filmy z niczego – powiedział z kolei Radwański. - Wiemy jakie ma znaczenie taka ilość pieniędzy, kiedy trafia bezpośrednio do twórców. Wszystko czego życzę dla Matta i Hugha, to aby mogli nadal kontynuować tworzenie niesamowitych filmów bez żadnych kompromisów.

- Wszyscy trzej kandydaci są nie tylko utalentowanymi filmowcami, ale to również hojne dusze - powiedział przewodniczący TFCA Peter Howell, krytyk filmowy “The Toronto Star”. - To wielki gest koleżeństwa, które przemawia do zwartego, kanadyjskiego środowiska filmowego, jakie dzisiaj tworzymy.

Rogers Best Canadian Film Award jest najhojniejszą nagrodą filmową przyznawaną w Kanadzie.

Kazik Radwański to 31-letni reżyser i scenarzysta polskiego pochodzenia urodzony w Toronto, absolwent Ryerson University. Jest twórcą takich obrazów jak m.in. Princess Margaret Blvd. (2008), Out in That Deep Blue Sea (2009) oraz Tower (2012).