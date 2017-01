Po hurtowni, w której Tim Casarin omal nie stracił życia nie pozostał nawet ślad.

On sam z tego dnia też niewiele pamięta. Wie, że to był piątek, że miał 24-godzinny dyżur w swojej macierzystej stacji straży pożarnej w Mississaudze i że wyjechał wraz z kolegami na akcję gaszenia pożaru w jednym z magazynów w mieście. Potem z tego dnia już nic nie pamięta, bo jego świat eksplodował 23 kwietnia 2014 roku.

Strażak i jego koledzy z miejskiej remizy przy Tomken Road byli pierwszymi, którzy przybyli na 2797 Thamesgate Dr., gdzie wybuchł pożar. Casarin pamięta z tego dnia jeszcze tylko to, że próbował zrobić coś z wentylatorami wewnątrz budynku i właśnie wtedy nastąpił wybuch.

- Nie było żadnego hałasu, nie było żadnego dźwięku, nie było ciepła – mówi – Nie było żadnego bólu. Nie było nic.

To z późniejszych relacji kolegów dowiedział się, że wybuchł pojemnik z aerozolem, że eksplozja spowodowała, że został wyrzucony na kilkanaście metrów i że koledzy odnaleźli go bez żadnych oznak życia.

Ratownikom udała się jego reanimacja i w stanie krytycznym został odwieziony do St. Michael’s Hospital. Tam przeleżał kilka dni w farmakologicznej śpiączce, podczas której lekarze pracowicie go składali z części, na które się rozpadł. Stwierdzono, że miał połamane kości w 41 miejscach – w tym miał pogruchotaną czaszkę, połamaną miednicę, połamane nogi i stopy.

Pierwsze, co Tim Casarin pamięta po wybudzeniu, to kroki i głosy trojga dzieci na szpitalnym korytarzu, wtedy, gdy przyszły go odwiedzić.

- Kiedy weszły do pokoju chciałem się ruszyć, ale nie mogłem – wspomina – Potem moja córka powiedziała: „Trzymaj się tato” i już wiedziałem, że przeżyję.

Po miesiącu pobytu w szpitalu wylądował na noszach w West Park Rehabilitation Centre. Rozpoczęło się długie i żmudne dochodzenie do formy fizycznej i może jeszcze trudniejsze odzyskiwanie równowagi psychicznej, ponieważ cierpiał na zespół stresu pourazowego.

W tych jego mozolnych wysiłkach w powrocie do normalnego życia bardzo pomagali koledzy z pracy. Odwiedzali go często, rozmawiali, podtrzymywali na duchu. Mówi, że po raz pierwszy w życiu odczuł czym jest ludzka solidarność, braterstwo.

Teraz wrócił do pracy. Znowu jest strażakiem. I nie potrafi wyrazić swojej wdzięczności dla losu, który pozwolił mu ponownie stać się częścią tej strażackiej społeczności. Tej samej, która wyciągnęła go z gruzu po wybuchu, tej, która pomogła mu powrócić do normalnego życia.

- Jestem dumny i zaszczycony, że jestem jednym z nich – mówi.