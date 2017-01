Do poważnego wypadku drogowego doszło w Mulmur Township, położonym na północ od Brampton.

Czołowe zderzenie dwóch pojazdów wydarzyło się na Airport Road na północ od drogi 17 w sobotę wieczorem. Sześć osób zostało rannych, cztery z nich w stanie ciężkim zostało przetransportowanych do szpitala. Pozostałe dwie ofiary wypadku odniosły obrażenia nie zagrażające ich życiu.

Samochody, które się zderzyły zostały kompletnie zniszczone. Ratownikom zajęło około półtorej godziny, aby wydobyć jedną z ofiar z kompletnie pogiętych blach pojazdu. Siła uderzenia była tak wielka, a zniekształcenie samochodów tak znaczne, że policjantom w pierszej chwili trudno było powiedzieć jakiego rodzaju pojazdy uczestniczyły w kolizji.

- Prowadzimy dochodzenie mające na celu ustalenie co było przyczyną wypadku – mówi konst. Paul Nancekivell z OPP – Pojazdy są tak zniszczone, że było bardzo trudno określić jakiego rodzaju to były samochody.

W końcu policjantom udało się ustalić marki samochodów uczestniczących w kraksie. Są to Toyota Camry, w której jechały cztery osoby i Mitsubishi hatchback, w której jechał kierowca z jednym pasażerem.

Na miejsce wypadku zostały wysłane dwa śmigłowce pogotowia ratunkowego. To one zabrały najciężej rannych do szpitala. W komunikacie policyjnym nie podano tożsamości ofiar, nie wiadomo nic o ich płci i wieku.

Zdaniem OPP odcinek drogi, na której zdarzył się wypadek jest znany jako niebezpieczny ze względu na pagórkowaty teren po którym przebiega.