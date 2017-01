Dwoje Kanadyjczyków zostało ofiarami podczas strzelaniny, do jakiej doszło w popularnym nocnym klubie w turystycznym resorcie Playa del Carmen w Meksyku.

W sumie śmiertelnych ofiar było pięć, a wśród co najmniej 15 rannych ofiar znajduje się kolejnych dwoje Kanadyjczyków.

Jedna kobieta poniosła śmierć w wyniku stratowania przez tłum uciekający z klubu.

W popularnym ośrodku nadmorskim na południe Cancun trwał 10-dniowy festiwal muzyki elektronicznej. Do strzelaniny doszło około 2:30 nad ranem w jednym z miejsc festiwalowych – w klubie “Blue Parrot”. Samotny strzelec po wejściu do klubu zaczął, wymianę ognia z osobą wewnątrz. Ochroniarze próbowali interweniować i sami znaleźli się pod ostrzałem. Inne śmiertelne ofiary to turyści z Włoch i Kolumbii.

Nie potwierdzone dotąd informacje mówią o innej strzelaninie, do której w tym samym czasie doszło w położonym w pobliżu klubie “Jungle”.

Incydent wywołał olbrzymią panikę wśród turystów, którzy uciekali we wszystkich możliwych kierunkach na odległość dziesięciu przecznic. Niektórzy dla bezpieczeństwa nocowali w oddalonych od klubu hotelach u zupełnie obcych sobie ludzi. Playa Del Carmen pozostaje odcięta przez siły specjalne od reszty świata.

Meksykańskie władze wykluczają atak terrorystyczny. Lokalne media sugerują, że strzelanina jest związana z toczącą się wojną pomiędzy kartelami narkotykowymi, a zamachowiec jest nadal na wolności.

Prestiżowy festiwal BPM (“Bartenders, Promoters and Musicians”) to popularne, coroczne wydarzenie muzyczne, szczególnie popularne wśród Amerykanów i Brytyjczyków, a współorganizowane przez dwójkę Kanadyjczyków od roku 2008. Biorą w nim udział najmodniejsi wykonawcy i DJ-e, w sumie około 150 artystów.

Tegoroczna edycja dobiegała już końca kiedy doszło do tragedii. Może ona spowodować potężny wstrząs dla meksykańskiego przemysłu turystycznego, który jest jedną z niewielu zalet meksykańskiej gospodarki z uwagi na słaby kurs peso.