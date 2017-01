Przedstawiać ich nikomu nie trzeba. Tworzą jedyny chyba na świecie polonijny kabaret, który zrobił karierę także w Polsce. Od 24 lat rozśmieszają publiczność do łez, pozwalają złapać dystans do rzeczywistości, zapraszają na gościnne występy rodzimych arystów.

Artyści Kabaretu „Pod Bańką” kończą próby i przygotowania do jubileuszowego, 20. Polonijnego Kabaretonu, maratonu śmiechu i dobrej zabawy, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych Toronto. Główny trzon grupy stanowią Magda Papierz, Wojtek Gawenda, Andrzej Pugacewicz i Kinga Mitrowska, częstym gościem bywa Mirosław Połatyński, a postacie Waciakowej czy DJ’a Zaka wpisały się w kanon bohaterów kabaretowych. Do historii przeszły programy kabaretowo-kostiumowe: Biesiada z ogniem i Mieciem, Biesiada u sąsiada a żona na Kubie, kabaretowo-rewiowy program oparty na piosenkach z lat 20. i 30. z własnym oryginalnym scenariuszem Rewia odwołana, widowisko kabaretowo-musicalowe Biesiada w PRL-u oraz kabaretowe spektakle tematyczne, jak: Z przymrużeniem ucha, Pójdźmy wszyscy do psychiatry, Panowie zdrada – jesteśmy w ciupie, czy Kto nam UFO? Kiedy Polska została przyjęta w szeregi Unii Europejskiej, a Polonia kanadyjska zamarła w oczekiwaniu, nie wiedząc do końca co z tego wyniknie i po której stronie barykady – „za” czy „przeciw” – się ustawić, Kabaret „Pod Bańką” natychmiast zareagował nowym programem o przewrotnym, dwuznacznym tytule: „Ale fart… jesteśmy w Unii”. W jednym z wywiadów Wojtek Gawenda przyznał jednak, że kabaret nie jest kabaretem politycznym – „Śmiejemy się z tego, co nas otacza, czy na emigracji czy żyjąc w kraju. Tam gdzie żyjesz i jak jesteś w stanie spojrzeć z dystansu na otaczający cię świat, zawsze znajdziesz ludzką głupotę, zakłamanie, chamstwo… to, co napędza teksty kabaretowe”.

Karierę robią nie tylko w Ameryce Północnej – poznała ich cała Polska. Występowali w I i II Programie Telewizji Polskiej oraz w TV Polonia – chociażby podczas Gali PaKI w 2000 roku czy w 43. odcinku Kabaretowego Klubu Dwójki, w warszawskim Teatrze „Kwadrat” (miesiąc przed spektaklem zabrakło biletów), są laureatami Nagrody Dziennikarzy na II Ogólnopolskiej Giełdzie Kabaretowej PrzeWAŁka w Szczawnie-Zdroju w 2000 roku. Mają za sobą występ w kultowej Sali Kongresowej. Ponad to, jako jedyny kabaret w historii polskiego kabaretu, wystąpili na oficjalnym Koncercie Galowym podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010.

Ze swoimi wychowankami, w ramach szkoły artystycznej Mavo Academy of Arts and Music, stworzyli szereg programów artystycznych, opartych m.in. o repertura Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, Starszych Panów czy Marka Grechuty. Spod skrzydeł Magdy Papież i Wojtka Gawendy w świat wyfrunęło sporo młodych talentów, jak chociażby Ania Leszońska, Julia Grześkowiak czy Paweł Szczepanek. Przez piętnaście lat obok szkoły, Magda i Wojtek prowadzili także After Hours Club, gdzie na kameralnej scenie wystąpiły Elżbieta Adamiak, Dorota Stalińska, Krystyna Prońko, Krysia Sienkiewicz czy Marian Opania.

Trudno zliczyć wszystkie gwiazdy polskiej estrady, które wystąpiły w Kanadzie z artystami „Bańki” – Emilia Krakowska, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Jacek Fedorowicz, Maciej Damięcki, Tadeusz Drozda, Jan Przetrzak, Grzegorz Halama, Stan Tutaj, Krzysztof Piasecki, Andrzej Grabowski, Krzysztof Tyniec, Genowefa Pigwa, Kabareto OT.TO czy kabaret Rak, to zaledwie kilka nazwisk na długiej liście zapraszanych na przestrzeni lat gości. 2017 zapowiada się arcyciekawie dzięki postaci Artura Andrusa, który jako gość specjalny pojawi się na scenie Polskiego Centrum Kultury JP II na 20. Polonijnym Kabaretonie 3 i 4 lutego. Bilety, jak zawsze w przypadku przedstawień i imprez Kabaretu „Pod Bańką”, znikają w błyskawicznym tempie, warto więc się pospieszyć z decyzją o zakupie. Artur Andrus jest artystą nietuzinkowym, jak sam o sobie pisze – multimedialnym. „Na co dzień redaktor trójkowej „Powtórki z rozrywki”, legendarny gospodarz spotkań kabaretowych w warszawskiej „Piwnicy pod Harendą”, co jakiś czas konferansjer różnych imprez kabaretowych, a poza tym poeta, piosenkarz, dziennikarz, autor książek, tekstów piosenek, bajek, artysta kabaretowy, komentator „Szkła kontaktowego”, Mistrz Mowy Polskiej… (http://www.arturandrus.art.pl/). Kto twórczości Andrusa nie zna, poznać ją (i bez wątpienia pokochać, bo to twórca szalenie inteligenty, błyskotliwy i dowcipny) będzia miał okazję już wkrótce, podczas kabaretonu.

Niewiele imprez kabaretowych w Polsce może pochwalić się tak poważnym stażem. Gdyby zajrzeć w statystyki, to te 20 lat Polonijnego Kabaretonu przyciągnęły, na ponad 150 godzin premierowych przedstawień, około 25 tysięcy widzów, a przez kabaretonową scenę przewinęło się ponad dwustu artystów z Kanady, USA i Polski. Emilia Krakowska powiedziała o nich kiedyś: „To jest kabaret do zjedzenia. Pracuję wiele lat na estradzie i szczerze powiem, że jest to ewenement. Rzadko się zdarza oglądać taki ansambl twórczy – piszący, grający. Przypomina mi to występy tych najlepszych ze świata kabaretu. To jest eleganckie, profesjonalne, reprezentuje świetny poziom. To nie kurtuazja gościa, ale prawdziwe słowa uznania i podziwu.”

Kaja Cyganik