Wiele tysięcy lat temu próbowano wyjaśnić pochodzenie herbaty tworząc legendy na jej temat. Bohaterem najpopularniejszej z nich jest chiński cesarz Shen-Nong, który rzekomo odkrył właściwości herbaty w 2737 r. p.n.e. Gdy władca wypoczywał w ogrodzie, pijąc przegotowaną wodę, porwany przez wiatr liść krzewu herbacianego wylądował w jego filiżance. Cesarz skosztował naparu i natychmiast się w nim zakochał.

Japończycy przypisują wynalezienie napoju mnichowi Bodhidharmie, który postanowił przez siedem lat medytować, opierając się potrzebie snu. Ostatniego dnia ogarnęło go jednak zmęczenie. Rozzłoszczony na opadające powieki oderwał je i rzucił na ziemię, a w miejscu, którego dotknęły, natychmiast wyrósł krzew herbaciany. Mędrzec zerwał kilka liści i zaczął je żuć, dzięki czemu odzyskał siły. Przez inne legendy dotyczące herbaty przewijają się bogowie, smoki, wielcy myśliciele oraz zakochane pary. Prawda na temat jej odkrycia pozostaje jednak nieznana. Jaka by nie była geneza powstania herbaty, przyznać trzeba, że jest to najpopularniejszy na świecie obok wody napój. Uważana przez tysiące lat jako klucz do dobrego zdrowia, szczęścia i mądrości, zwróciła uwagę naukowców, którzy odkryli właściwości różnych rodzajów herbat.

Zielona herbata ma delikatniejszy smak niż czarna i zawiera mniej kofeiny. Powstaje z liści niepoddanych fermentacji, natychmiast po zerwaniu jest suszona. Jak wykazały badania naukowe chroni przed nowotworami, niektórymi chorobami neurologicznymi i zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Czarna herbata wytwarzana ze sfermentowanych liści, cechuje się najbardziej wyraźnym, lekko gorzkim smakiem, zawiera najwyższą zawartość kofeiny oraz wysokie stężenie związków przeciwutleniających. Badania wykazały, że czarna herbata może chronić płuca przed uszkodzeniami spowodowanymi narażeniem na dym papierosowy i zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Biała herbata, najdelikatniejsza w smaku powstaje z młodych pączków, które jeszcze nie zdążyły się rozwinąć. Nie jest poddawana procesowi fermentacji i nie walcowana. Ma najsilniejsze właściwości przeciwnowotworowe wśród herbat.

Herbata Oolong najmniej popularna na świecie, lekko fermentowana i dodatkowo prażona co zmniejsza jej kwaśny i cierpki smak. Zmniejsza ryzyko nowotworów i chorób układu krążenia, reguluje poziom cukru we kwi i pomaga spalać tłuszcz. Jedno z badań wykazało, że u ochotników pijących 6 filiżanek dziennie zaobserwowano obniżenie cukru we krwi od 15 do 20 procent. Inne badanie wykazało że kobiety, które piły herbatę oolong spalały nieco więcej kalorii w ciągu dwóch godzin, niż te które piły tylko wodę.

Herbata Pu-erh popularnie zwana czerwoną, ma specyficzny ziemisty smak i aromat. Liście po zbiorze są rolowane i walcowane, przez rok dojrzewają a w międzyczasie dochodzi do procesu fermentacji i utleniania. Herbata zapobiega przyrostowi masy ciała, minimalnie może pomoc w spalaniu tkanki tłuszczowej, ma właściwości antymutagenne i antybakteryjne .W tradycyjnej medycynie chińskiej herbata jest zalecana przy problemach trawiennych, kacu, miażdżycy i zapaleniu wątroby, oczyszcza organizm.

Za najzdrowszą, wręcz leczniczą uchodzi japońska herbata Matcha, a także Yerba Mate.

Bardzo wartościowa jest cejlońska herbata uprawiana na Sri Lance ze względu na unikatowy splot warunków geologicznych i klimatycznych. Cechuje się specyficznym, unikalnym smakiem, aromatem i klarownością, chociaż uprawiana w różnych regionach i na różnych wysokościach nieznacznie różni smakiem.

Kupując herbatę należy pamiętać, że najlepsza jest liściasta. Mniej smaczna, bo poddawana specjalnej obróbce jest herbata granulowana, ale niestety, nie ma dobrych herbat w saszetkach. Oto jak wygląda ich produkcja: Herbata ekspresowa, między różnymi procesami produkcji jest transportowana na taśmach, przy których stoją pracownicy przeprowadzający selekcję i usuwający nieodpowiednie lub nadpsute liście i inne zanieczyszczenia, które znalazły się w koszach zbieraczek. Ponadto z wibrujących taśm wysypują się drobne listki, ogonki, pył i co jakiś czas zamiata się tę mieszaninę wokół taśm i umieszcza w pojemnikach. Po czym wszystko pakuje się do worków i sprzedaje na giełdzie herbaty markowym koncernom międzynarodowym, które używają tego odpadu do produkcji herbaty w saszetkach. Kolejną kontrowersją jest jakość samych torebek i substancji chemicznych używanych przy ich produkcji. Podczas parzenia w gorącej wodzie mogą one przedostawać się do płynu.

W przeciętnych herbatach obecnych na rynku z napisem na opakowaniach Ceylon Tea może być 20% lub trochę więcej oryginalnej herbaty z Cejlonu, reszta to inne kraje.Na giełdzie herbaty w Colombo sprzedaje się hurtowo nie tylko herbatę miejscową. Niemal każdego dnia zawijają statki z Chin, Indii, a nawet RPA z dostawami herbaty od tamtejszych producentów. Z całego świata dystrybutorzy i firmy produkcyjne – a właściwie tylko konfekcjonujące i sprzedające pod własnym logo, kupują w porcie herbatę od lokalnych producentów i z krajów zamorskich. Mieszają, a następnie importują z dokumentami na których widnieje kraj pochodzenia: Sri Lanka. W papierach wszystko się zgadza, ale smak i jakość pozostawiają wiele do życzenia.