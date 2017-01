Mówi o tym najnowszy raport międzynarodowej organizacji humanitarnej Oxfam, który informuje także, że 8 najbogatszych ludzi na świecie jest w sumie tak zamożnych (426 mld) jak połowa ludności świata czyli 3,6 miliarda najbiedniejszych.

Ci dwa najbogatsi Kanadyjczycy to David Thomson i Galen Weston Sr. Obaj mają wspólnie tyle majątku co 11 mln czyli 30% najuboższych Kanadyjczyków.

Garstka najbogatszych ma więcej niż połowa ludzkości. To zaproszenie do rewolucji. Rosnące nierówności mogą doprowadzić do wojny – oceniają analitycy. – Drastyczne dysproporcje w podziale światowego majątku stale rosną.

Ich zdaniem, rządy wprowadzają różnego rodzaju bariery dla biedniejszych osób, jeśli chodzi o kariery. Nie można zrobić kariery od pucybuta do milionera. To efekt coraz większego socjalizmu, etatyzmu, interwencjonizmu. To chronienie pozycji bogatych. W systemie, gdzie jest więcej wolności, ktoś kto jest bogaty może znaleźć się po drugiej stronie, może z tej drabiny spaść. Dziś jak ktoś już wyjdzie na szczyt, to jest chroniony tak, aby tę pozycję zajmował.

Osoby najbogatsze wyprowadzają pieniądze do rajów podatkowych i tam nie płacą podatków. W raporcie Oxfamu zostały opisane dwie gigantyczne firmy: Facebook i Apple, jako te, które niemal nie płacą podatków w Europie. W efekcie ciężar utrzymania m.in. infrastruktury jest przerzucany na klasę średnią. To ona musi utrzymywać całe państwo. Ta sytuacja jest niebezpieczna i stoi za wzrostem prawicowego populizmu, który dziś obserwowany jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybory prezydenckie wygrał Donald Trump.

Obecnie klasa średnia się zmniejsza. Wzrost płac wśród tych osób w ostatnich 30 latach nie nastąpił. Z kolei rząd nie ma własnych pieniędzy, a jedynie te, które otrzyma od obywateli. Jeżeli większość wpływów z podatków pochodzi z pierwszego progu podatkowego, to oznacza, że te pieniądze pochodzą przede wszystkim z opodatkowania najbiedniejszych obywateli.

Oxfam alarmuje, że nierówności się pogłębiają i wzywa do działania na rzecz ograniczenia przywilejów superbogatych.