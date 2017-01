Badania sugerują, że pierwsze ślady człowieka na kontynencie amerykańskim 24.000 lat temu pochodzą z Jukonu. Datowanie węglowe odkryć archeologicznych sugeruje, że ludzie byli tam już o 10.000 lat wcześniej niż dotychczas sądzono.

Wykazują to najnowsze badania dokonane przez naukowców z University of Montreal.

Topnienie wiecznej zmarzliny grozi zniszczeniem wielu stanowisk archeologicznych, ale także szybciej odkrywa takie znaleziska. Jeśli odkrycie badaczy z Montrealu zostanie potwierdzone, świadczyłoby o tym, że to właśnie znaleziska na Jukonie (konkretnie na południe od Old Crow) są najstarsze w Ameryce Północnej. Że są to najwcześniejsze dowody na obecność ludzi na tym kontynencie.

Bluefish Caves na Jukonie leżą w regionie znanym jako Beringia i będącym w okresie zlodowaceń pasem lądu łączącym dzisiejszą Syberię w Azji z terenami północnej Kanady i Alaski. Podczas ostatniego zlodowacenia, 24.000 lat temu Beringia rozciągała się od rzeki Mackenzie w N.W.T. aż po Syberię, pokryta była roślinnością. Obecnie częściowo znajdują się pod wodą. Ludzie ją zamieszkujący najprawdopodobniej byli przodkami dzisiejszych Indian. Dotąd uważano, że najwcześniejsze migracje syberyjskich ludów mogły mieć miejsce nie wcześniej niż 23 000 lat temu.

- Dwadzieścia trzy fragmenty badane przez Lauriane Bourgeon “zdecydowanie wykazują oznaki nacięć przez stosowane przez człowieka kamienne narzędzia” – powiedziała antropolog Ariane Burke z University of Montreal. Zwierzęce kości najwyraźniej należą do zwierząt zabijanych przez ludzi z jaskiń.

Większość znalezisk w Ameryce datowana jest na 14.000 lat temu i stąd archeolodzy uważają, że to wówczas przybyli u pierwsi ludzie.

- Ponieważ w jaskiniach Bluefish nie znaleziono ani narzędzi ani węgla, odkrycia nie zostały jeszcze zaakceptowane przez wielu archeologów - uważa Greg Zając, archeolog zatrudniony przez rząd Jukonu. – Nadal wielu jest takich, którzy wysoko podnoszą brwi. Nic nie jest przedsądzone ale myślę, że uda nam się potwierdzić te daty.