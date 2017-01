Egzamin na prawo jazdy kategorii G2 został oblany z kretesem. W okolicznościach slapstickowej filmowej komedii. Mogło być śmiesznie, gdyby nie poważne obrażenia “aktorów”.

Zdarzenie miało miejsce we wschodniej części Toronto, w pobliżu Lawrence Avenue i Victoria Park Avenue.

Mężczyzna starający się o prawo jazdy wraz z egzaminatorem kończyli właśnie jazdę po ulicach miasta. Wystarczyło tylko zjechać na parking. I właśnie podczas parkowania kierujący pojazdem uderzył w stojący na poboczu słup. Egzaminator wysiadł na chwilę z pojazdu, by ocenić wyrządzone szkody, kierowca manewrując samochodem uderzył egzaminatora przyciskając go do słupa. Zszokowany tym co zrobił postanowił czym prędzej wrzucić tylny bieg i cofnąć pojazd. Pech chciał, że podczas cofania przejechał przechodnia, który na dodatek znalazł się pod podwoziem samochodu. Niefortunny kierowca stracił głowę, zapomniał o istnieniu hamulca i powoli ciągnął ofiarę pod podwoziem po parkingu.

Na pomoc ruszyli świadkowie wypadku, w sumie osiem osób. Udało im się zatrzymać pojazd, podnieść go do góry i wydobyć przechodnia spod samochodu.

- Było nas z osiem albo dziewięć osób. Wspólnie podnieśliśmy samochód do góry i wyciągnęliśmy rannego – opowiada jeden ze świadków wypadku.

Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe i policja. Poszkodowany, 50 letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitalnego centrum pourazowego. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Egzaminator ze znacznie łagodniejszymi ranami również wylądował w szpitalu.

Niefortunnego aspirującego do bycia kierowcą zabrała policja. Nic nie wiadomo o tym, że wysunięto w stosunku do niego jakiekolwiek oskarżenia.

Co najwyżej od egzaminatora jako ocenę na egzaminie dostanie pałę i zostanie skierowany na dodatkowe lekcje.