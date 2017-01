Kosztem 3,8 mln dolarów w centrum Toronto, na Dundas Square pojawią się wielkie ekrany telewizyjne.

Będą one służyć nie tylko do wyświetlania reklam, ale również do innych programów, między innymi do transmisji imprez sportowych na żywo.

- To może być istna rewolucja – twierdzi Taylor Raths, dyrektor generalny Yonge Dundas Place.

Podobnie duże ekrany TV zainstalowane są już w przebudowanych centrach Mississaugi i Brampton.

- Mają wszystko co potrzeba, ale nie mają najbardziej prestiżowego i ruchliwego skrzyżowania w Kanadzie – mówi Raths.

Warunkiem zainstalowania ekranów jest jednak zgoda Komitetu Wykonawczego przy Radzie miasta. Właśnie dzisiaj, w czwartek ma zostać podjęta

Największy ekran będzie miał 34 metry kwadratowe, mniejsze będą miały każdy nie mniej niż 18 metrów kwadratowych.

Proponowane odnowienie placu przy zbiegu ulic Yonge i Dundas obejmie także budowę nowych „bram”. Ma to umożliwić zorganizowanie „centrum kibica” podczas rozgrywek mistrzostw świata w piłce nożnej w przyszłym roku.

Ekrany wideo będą też miały możliwość synchronizacji, co pozwoli na organizowanie różnych projektów plastycznych, sztuki filmowej i audiowizualnej.