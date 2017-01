John Tory jedzie do Los Angeles zachęcać filmowców, by przyjeżdżali robić filmy do Toronto.

Burmistrz chce skupić się przede wszystkim na tych producentach filmowych, którzy do tej pory nie korzystali często z usług torontońskiego przemysłu filmowego. Wśród nich Tory wymienił między innymi zdobywające coraz większe znaczenie studia Netflixa.

Wraz z burmistrzem w tę biznesową podróż udają się przedstawiciele 22 firm i organizacji, które świadczą usługi w zakresie produkcji filmowej w Toronto.

Na konferencji prasowej zorganizowanej w torontońskim ratuszu, Tory stwierdził, że celem podróży jest wzmocnienie relacji pomiędzy torontońskim przemysłem filmowym a członkami branży filmowej w Hollywood. Ma to przynieść więcej dobrych miejsc pracy dla odpowiednio wykwalifikowanych mieszkańców Toronto.

- Chcemy, aby dobrze wyedukowani ludzie mieli możliwość rozwijania swoich talentów. Jest to nasz obowiązek – powiedział burmistrz.

Tory jako przykład owocnej współpracy filmowców z Hollywood z torontońskim przemysłem filmowym przytoczył realizację dwóch filmów “Suicide Squad” i “Suits”, których produkcja przyniosła tysiące dobrze płatnych miejsc pracy w mieście.

Burmistrz musiał też odpowiedzieć na pytanie, czy jego osobisty udział w tego typu podróży jest konieczny i czy nie mógłby tego uniknąć.

- Jadę do Los Angeles, ponieważ ludzie reprezentujący tę dziedzinę przemysłu w Toronto poprosili mnie o to. Jeżeli uważają, że moja obecność będzie przydatna, to myślę, że powinienem pojechać.

Burmistrz dodał przy tym, że tego typu wyjazdów nie traktuje jako okazji turystycznych.

- Nie szukam możliwości podróżowania. Moja żona może to potwierdzić. Nawet w wakacje nie lubię wyjeżdżać. Mam wystarczająco dużo rzeczy do zrobienia tutaj, na miejscu – powiedział.

Warto może dodać, że produkcja filmowa i telewizyjna w Toronto przynosi rocznie około 1,5 miliarda dolarów.