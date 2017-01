Na miłośników jabłek czeka miła niespodzianka. Już wkrótce do sklepów trafić ma specjalna, genetycznie modyfikowana odmiana Golden Delicious z Brytyjskiej Kolumbii, która po pokrojeniu w plasterki nie ciemnieje.

- Pierwsze ilości krojonych i pakowanych jabłek marki Golden Delicious wytwarzane przez firmę Specialty Okanagan trafi najpierw na półki sklepów w środkowo-zachodnich Stanach w lutym i marcu – powiedział Neal Carter, założyciel i prezes firmy, która opracowała recepturę.

Specjalna marka niebrązowiejących jabłek nosi nazwę Arctic. Na stronie internetowej widnieje lista odmian, które zostały poddane modyfikacji i także trafią do sprzedaży.

Carter wyjaśnił, że wybór padł na tę część Stanów Zjednoczonych, ponieważ odpowiada on najbardziej demograficznie profilowi jego firmy. Nie chciał jednak wymienić nazwy sklepów, które będą miały jabłka w swojej ofercie. Uznał, że decyzja o informowaniu o tym leży w gestii sprzedawców.

- Jesteśmy bardzo optymistyczni, jeśli chodzi o przyjęcie tego produktu, ponieważ podczas targów ludzie je pokochali - powiedział. - To wspaniały produkt, a jakość jedzenia jest doskonała – zapewniał.

Zdaniem producenta oprócz tego, że jabłka nie brązowieją, to jeszcze powinny być bardziej chrupkie, co może zaskarbić sobie uznanie bardziej wybrednych konsumentów.

Blisko dwa lata temu, Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) zaakceptował pierwsze genetycznie modyfikowane jabłka w USA. Pozytywną opinię wydała także specjalna agenda tegoż departamentu – The Animal and Plant Health Inspection Service, która odpowiada za zdrowie zwierząt i roślin.

Z kolei amerykańska Agencja Żywności i Leków nie została poproszona o wydanie opinii dotyczącej konsumpcji genetycznie modyfikowanej żywności. Większość firm angażuje się dobrowolnie w proces przeglądu bezpieczeństwa z FDA, a Okanagan był jedną z nich.

Amerykańskie Stowarzyszenie Jabłek (The US Apple Association) z rezerwą odnosiło się do produktów firmy Arctic po zatwierdzeniu przez USDA, jednak objęła bardziej neutralne stanowisko. W oświadczeniu na swojej stronie internetowej napisało, że popiera wybór konsumentów jabłek i produktów z jabłek.

„Konsumenci będą mogli sami zdecydować czy spróbować nowych, niebrązowiejących jabłek i ostatecznie to rynek ustali czy istnieje zapotrzebowanie na nie” – czytamy w komunikacie.