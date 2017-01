W czwartek wieczorem dziesiątki studentów Humber College wylądowało w szpitalu z objawami zatrucia pokarmowego.

U większości objawy były takie same – wymioty i bóle brzucha. Pierwsze wezwanie pogotowia ratunkowego nastąpiło o 9:30 wieczorem. Potem liczba zgłoszeń rosła gwałtownie. W sumie hospitalizowanych było 29 osób, zaś kolejne 48 mimo objawów zatrucia nie wymagały pobytu w szpitalu.

Nie wiadomo jeszcze co spowodowało zatrucie. Ratownicy uważają, że najbardziej prawdopodobna przyczyna dolegliwości to zatrucie pokarmowe.

- Nie wiemy co jest źródłem zatrucia. Jesteśmy w kontakcie z lokalnymi szpitalami, ale lekarze nie są jeszcze w stanie stwierdzić co było przyczyną zachorowań – powiedział dziekan do spraw studenckich Jen McMillen – Oczywiście w dużym zbiorowisku ludzi, którzy kontaktują się między sobą, jak to ma miejsce na uczelnianym kampusie rozprzestrzenianie choroby jest łatwiejsze.

Wszyscy hospitalizowani studenci w piątek powrócili do domów i powoli odzyskują siły.

Mimo objawów zatrucia usługi gastronomiczne na terenie kampusu działały jak co dzień. Nie wiadomo bowiem, czy działające tam bary, kawiarnie i stołówki były źródłem choroby.

Toronto Public Health wszczęła dochodzenie i zbiera informacje robiąc skrupulatne wywiady z chorymi studentami jakie posiłki spożywali i gdzie się w nie zaopatrywali.

TPH nie wyklucza też innej przyczyny zachorowania.

Najczęstsze przyczyny infekcji żołądkowo – jelitowych to spożycie skażonej żywności najczęściej z powodu nieodpowiednich praktyk jej przygotowania lub przechowywania. Przyczyną choroby może być też rozprzestrzenienie się wirusa. W tym przypadku nie jest konieczne spożycie zatrutej żywności.

TPH informuje tych wszystkich, u których wystąpią bóle brzucha lub wymioty, aby przede wszystkim pili dużo płynów, co ma uchronić organizm przed nadmiernym odwodnieniem. Należy też pamiętać o zachowaniu elementarnych zasad higieny takich jak mycie rąk przed spożyciem posiłku jak i po korzystaniu z toalety. W przypadku przedłużających się objawów zatrucia konieczny jest kontakt z lekarzem.