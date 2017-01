Jeszcze nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie zdążył dobrze rozejrzeć się po Gabinecie Owalnym w Białym Domu, a już w Kanadzie odbyły się protesty przeciwko jego prezydenturze.

Kilka tysięcy osób przemaszerowało w Toronto z Nathan Philips Square przed budynek ontaryjskiego Parlamentu w solidarności dla Marszu Kobiet organizowanego tego dnia w Waszyngtonie.

Podobne demonstracje odbyły się w całej Kanadzie i w innych częściach świata i w założeniu organizatorów miały na celu uświadomić nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Donaldowi Trumpowi istnienie potężnej opozycji w stosunku do jego platformy politycznej.

Kavita Dogra, jedna z organizatorek torontońskiego marszu, stwierdziła, że w spotkaniu mającym na celu walkę o prawa kobiet uczestniczyło około 10 tysięcy osób.

- Zdaję sobie sprawę, że Trump nie jest naszym liderem, ale chcemy zademonstrować naszą solidarność ze społecznością przez niego zaatakowaną – powiedziała Dogra reporterowi CP24 – Widzieliśmy co się tam wydarzyło, nie chcemy go tutaj i nie chcemy by miał jakikolwiek wpływ na politykę kanadyjską. Jesteśmy tutaj, aby powiedzieć, że nie będziemy go akceptować. Na takie podziały nie ma miejsca w Kanadzie.

W celu podkreślenia swojego stanowiska grupa zebrana na przed Parlamentem o godzinie 1 po południu przez minutę trwała w milczeniu.

- Chodziło o to, aby przez chwilę pomyśleć sobie co oznacza równość płci – stwierdziła Dogra.

W w różnych miastach Kanady odbyło się 30 tego typu manifestacji. Obok Toronto największe miały miejsce w Ottawie, Montrealu i Vancouver.