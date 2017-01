Pamiętacie z dzieciństwa słoje z kiszonymi burakami, które pojawiały się w babcinej kuchni niedługo przed Wigilią? Wielu z nas myślało wtedy, że te czerwone warzywa nadają się tylko i wyłącznie na wigilijny barszcz. No, może jeszcze jako przystawka do mielonych kotletów z ziemniakami. Nic bardziej mylnego! Burak – choć bardzo popularny, jest niedoceniany. A szkoda, bo buraki ćwikłowe zawierają wiele cennych dla naszego organizmu składników. Badania dowiodły, że to właśnie z buraków nasz organizm potrafi pozyskać najwięcej żelaza niż z innych źródeł roślinnych. Żelazo zaś wspomaga wytwarzanie czerwonych krwinek, zapobiega anemii.

Buraki są warzywami odkwaszającymi organizm. Dlatego powinny je spożywać osoby cierpiące na nadkwasotę. Przyśpieszają rozkład kwasu żołądkowego tym samym poprawiają trawienie białek. Zawierają także duże ilości kwasu foliowego. Dlatego powinny zaleźć się diecie kobiet w ciąży, „niejadków”, młodzieży w fazie wzrostu. Wysoka ilość magnezu i potasu zapobiega i leczy nadciśnienie tętnicze oraz inne choroby naczyniowo-sercowe.

Buraki pomagają zwalczyć objawy przeziębienia i grypy. Wystarczy zrobić z nich prosty syrop: Kroimy dwa buraki w kostkę lub plastry i zasypujemy 4 łyżkami cukru (można zamiast cukru uzyć miodu), całość przekładamy do słoika i przechowujemy w ciepłym miejscu przez dobę. Wytworzony po tym czasie syrop jest gotowy do użycia.

Zawarte w burakach witaminy z grupy B pomagają w depresjach, nerwicach, stresach, zaburzeniach snu. Wzmagają koncentrację i pamięć, regulują ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Po dania z buraków powinny sięgać osoby przy hemofilii, białaczce, chemioterapii, awitaminozie, anemii, niedokrwistości. Jedzenie buraków wpływa kojąco na pracę wątroby, nerek, przyśpiesza wydalanie toksyn z organizmu. Dlatego też jest często barszcz podawany jest na weselach:).

Przy tworzeniu dań z buraków należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

- Nie zaleca się buraków chorym na cukrzycę! - zawierają one dużo cukru i może dojść do gwałtownego podniesienia poziomu cukru we krwi

- Osoby z niskim ciśnieniem mogą pić soki z buraków jedynie wieczorem przed snem. W innym przypadku obniżenie ciśnienia może u niskociśnieniowców doprowadzić do nadmiernej senności.

- Również osoby cierpiące na reumatyzm lub kamicę nerkową, ze względu na dużą zawartość szczawianów, zaostrzających te choroby powinny unikać ich spożywania lub przyprawiać buraki sporą ilością liści laurowych.

- Im mniejszy burak tym lepszy, bardziej soczysty – najsmaczniejsze są buraki o średnicy nie większej niż 8 cm.

- Kupując buraki zwróćcie także uwagę, aby nie były zbyt wysuszone.

Jeśli chcemy w pełni wykorzystać właściwości buraka, lepiej go nie gotować. Jeśli konieczne jest ich ugotowanie, najlepiej gotować je ze skórką. Wyjątek stanowi gotowanie barszczu.

Rewelacyjną metodą na odkwaszenie i oczyszczenie organizmu z toksyn jest sok z buraka:

- 3 średniej wielkości buraki, jabłko, szczypta soli, dwie szczypty majeranku, woda. Do blendera wlewamy dwie szklanki wody i nastawiamy na miksowanie po czym dodajemy pokrojone w drobniejsze części buraki i jabłka. Pod koniec miksowania wrzucamy sól i majeranek. Całość wylewamy na drobniutkie metalowe sito i odcedzamy. Sok z buraka musi być rozcieńczony wodą. Inaczej jego silne działanie zasadotwórcze mogłoby spowodować nudności. Osoby z niskim ciśnieniem powinny pić ten sok tylko na noc, gdyż w ciągu dnia może on obniżyć ciśnienie i spowodować spadek energii.

Kwas buraczany – nie tylko na barszcz

Kwas buraczany obniża ciśnienie krwi oraz redukuje stężenie złego cholesterolu we krwi. Dzięki tym właściwościom kwas buraczany zapobiega miażdżycy, a chorym pomaga w walce z objawami choroby. Tak dobroczynny wpływ na układ krążenia ma betanina – naturalny barwnik zawarty w burakach. Kwas buraczany to woda, w której kisiły się buraki. Żeby go uzyskać, należy więc zrobić wszystko to, co przy kiszeniu innych warzyw:

Obrać i pokroić na niewielkie kawałki 2 kg buraków. Włożyć je do dużego (ok. 3 l) słoja. Dodać 3 ząbki czosnku, 3 liście laurowe i 10 ziarenek ziela angielskiego. Zalać przegotowaną, osoloną, letnią wodą (1 łyżka soli na litr wody). Przykryć słoik bawełnianą szmatką i zostawić w temperaturze pokojowej na 5-7 dni. Regularnie zdejmować pianę, która pojawi się na powierzchni wody. Po upływie 5-7 dni można zlać kwas do butelek lub słoików i przechowywać w lodówce.

A co zrobić z burakami? Można z nich przyrządzić świetne sałatki. Kiszone buraki zawierają mnóstwo błonnika i mało kalorii – są więc idealne dla osób, które dbają o sylwetkę.