Policja prosi o pomoc w schwytaniu mężczyzny, który dokonał napaści seksualnej na trzy nastolatki w zachodniej części Toronto.

Zdarzenia miały miejsce po południu w ostatni czwartek. Najpierw mężczyzna podszedł do 17 letniej dziewczyny próbując nawiązać z nią konwersację. Gdy to się nie udało przy użyciu przemocy zmusił ją do czynności seksualnych. Krótko po tym ten sam z opisu człowiek zaczepił dwie szesnastolatki i sytuacja powtórzyła się. Wszystko rozegrało się w pobliżu rejonie skrzyżowania Keele Street i Eglinton Avenue.

Mężczyzna ostatni raz widziany był jak szedł w kierunku wschodnim po Queen Street.

Poszukiwany to mężczyzna o brązowej karnacji skóry w wieku około 25-35 lat, średniego wzrostu średniej budowy ciała z ciemnymi włosami. Charakterystyczne jest to, że cały czas miał lekko przymkniętą lewą powiekę. Ubrany był w ciemną, znacznie na niego za dużą zimową kurtkę i czarne spodnie.

Wszystkich, którzy mogliby swoimi informacjami pomóc w zidentyfikowaniu mężczyzny proszeni są o kontakt z policją pod numerem (416) 808-7474 lub anonimowo dzwoniąc na (416) 222-TIPS (8477).