Ambasador Kanady w Waszyngtonie David MacNaugton powiedział w niedzielę dziennikarzom, że premier Justin Trudeau i nowy prezydent USA Donald Trump spotkają się “bardzo szybko”.

Dodał też, że w jego ocenie administracja Trumpa skupi się na deficycie handlowym USA z Meksykiem i Chinami. - Nie sądzę aby Kanada znalazła się w centrum uwagi - dodał.

Tymczasem prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto uzgodnił podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej z premierem Kanady, że oba państwa będą współpracować w celu zacieśnienia integracji gospodarczej Ameryki Północnej – poinformował urząd meksykańskiego prezydenta.

Konsultacje przeprowadzono na krótko przed zapowiedzianymi na środę i czwartek rozmowami wysokich rangą przedstawicieli Meksyku i USA na temat zagadnień bezpieczeństwa, handlu i imigracji. Zarówno Meksyk jak i Kanada większość swego eksportu kieruje dok USA.

Nowy prezydent USA chce renegocjować Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (NAFTA), do którego należą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Trump groził, że wycofa Stany Zjednoczone z tego układu, jeśli nie uzyska bardziej korzystnych dla USA warunków uczestnictwa. Zdaniem Trumpa, NAFTA przyczynia się do utraty miejsc pracy w USA i do pogłębiania się deficytu bilansu handlowego. W sobotę Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Meksyku oraz premierem Kanady o renegocjacji NAFTA.

Jak podał, Reuters, premier Trudeau ma zamiar spędzić 2 dni w Calgary na naradach z członkami swojego gabinetu, aby przedyskutować optymalne stanowisko wobec planów opuszczenia NAFTA przez USA, co mogłoby zrujnować kanadyjską gospodarkę. Nieoficjalnie mówi się, że na na to spotkanie ma przybyć Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa.

Tymczasem dzisiaj Donald Trump podpisał dekret formalnie rozpoczynający proces wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Transpacyficznej Umowy o Wolnym Handlu (TPP). Była to jedna z jego zapowiedzi z kampanii wyborczej. Prezydent spotkał się też z przedstawicielami biznesu i zapowiedział znaczne korzyści dla tych, którzy będą produkować swoje towary na terytorium kraju.

Trump, który rozpoczął urzędowanie 20 stycznia, nazwał dekret “wielką sprawą dla amerykańskiego robotnika”.

Umowa, postrzegana jako przeciwwaga wobec rosnącego wpływu Chin, została podpisana w 2015 roku przez 12 krajów Azji i Pacyfiku, reprezentujących 40 proc. światowej gospodarki. Nie weszła jednak dotychczas w życie.