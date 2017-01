W Humber College do wczoraj zatruciu uległo w sumie przeszło 200 studentów. Wszystko wskazuje na to, że tę małą „epidemię” spowodował norovirus.

- Nudności, wymioty i biegunka, to typowe objawy infekcji wirusowej spowodowanej przez norowirusa – uważa dr Michaela Finkelstein z Toronto Public Health – I to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna tego zbiorowego zatrucia. Nadal jednak będziemy badać co jest przyczyną choroby.

Pierwsze objawy zachorowań wystąpiły w czwartek wieczorem. Na chorobę zapadło około 40 studentów, niektórzy z nich musieli być hospitalizowani. Dr Finkelstein mówi, że służby „starają się” dokonać dezynfekcji i oczyszczenia terenu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby.

- To (nonovirus – przyp. red.) może być przenoszone poprzez spożywanie pokarmu, ale infekcja też może być łatwo przenoszona od jednej osoby do drugiej. W obu przypadkach trzeba skrupulatnie przestrzegać zasad higieny. Powierzchnie często dotykane przez ludzi takie jak klamki czy przyciski w windzie powinny buć dokładnie i często dezynfekowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość toalet – twierdzi Finkelstein.

Kierownictwo Humber College podjęło szczegółową kontrolą wszelkie punkty żywieniowe na terenie kampusu. Pozwolenie na działalność otrzymają tylko te, które uzyskają pozytywna ocenę praktyk i procedur dotyczące bezpieczeństwa żywności.

- Biorąc pod uwagę osoby, które zachorowały wydaje się prawdopodobne, że źródłem zachorowań jest jeden z budynków mieszkalnych na terenie północnego kampusu, ale rozszerzyliśmy akcję dezynfekcji na wszystkie budynki w naszym kampusie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby – oświadczył dziekan do spraw studenckich, Jen McMillen.