Rząd powinien przyjmować jeszcze więcej imigrantów – uważa parlamentarzystka z ramienia NDP, Jenny Kwan z Vancouver. Wcześniej przedstawiła w Izbie Gmin projekt ustawy, która uprości proces wydawania paszportów wszystkim tym, których rodzice lub dalsi krewni są obywatelami Kanady, a także zniesie trudny podwójny system egzaminu z języka angielskiego lub francuskiego, niezbędnych do uzyskania obywatelstwa. Ponadto Kwan proponuje zmianę prawa w stosunku do zagranicznych rezydentów, zgodnie z którym oni automatycznie tracą swój status, kiedy czasowo wyjadą do ojczyzny.

Autorka inicjatywy uważa, że Kanada jest krajem wielokulturowym, który budowali emigranci, a przesiedleńcy żyją w harmonii z lokalnymi mieszkańcami. Właśnie dlatego, według Kwan, w 2017 roku państwo powinno przyjąć jeszcze więcej przyjezdnych.

- Nasz kraj został zbudowany rękoma przyjezdnych i dlatego musimy zwiększyć poziom imigracji — twierdzi Kwan. Według niej w 2017 roku kanadyjski rząd zamierza przyjąć 300 tysięcy uchodźców i imigrantów, a Komitet Doradczy ds. Wzrostu Gospodarczego już wzywa władze do zwiększenia tej liczby do 450 tysięcy.

W ramach projektu ustawy Kwan proponuje poprawki do ustawy „O obywatelstwie”. Jeśli one wejdą w życie, kanadyjski paszport będzie mógł uzyskać każdy, kto wykaże swoje pokrewieństwo z obywatelem Kanady. Warto zauważyć, że będą brani pod uwagę nawet dalecy krewni.

“Premier jest zobowiązany do nadania obywatelstwa osobie urodzonej poza Kanadą przed 16 kwietnia 2009 roku pod warunkiem, że jeden z rodziców w momencie urodzenia był obywatelem Kanady” — czytamy w projekcie ustawy. „Wnioskodawca musi przebywać w Kanadzie co najmniej 1095 dni lub mieć istotny związek z Kanadą; lub musi wykazać, że jeden z jego rodziców ma lub wcześniej miał istotny związek z Kanadą”.

Kwan proponuje zniesienie podwójnych testów językowych, które nazywa przeżytkiem przeszłości: - Podwójne egzaminy odpowiadają staremu systemowi, w którym ludzie mogli zdać egzamin językowy, korzystając przy tym z usług tłumacza.

Zgodnie z kanadyjskim prawem wnioskodawcy muszą wraz z dokumentami przedstawić wyniki egzaminu ze znajomości języka angielskiego lub francuskiego. Na przykład anglojęzyczni muszą samodzielnie zdać egzamin The Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP), który składa się z dwóch części.

Pierwsza, ułatwiona — The CELPIP — General Test, sprawdza umiejętności czytania, słuchania, pisania i mówienia. Ten test jest wystarczający do uzyskania statusu rezydenta, czyli zezwolenia na pobyt bez statusu obywatela. A ci, którzy chcą otrzymać kanadyjski paszport, muszą zdać drugą części — The CELPIP — General LS Test, który wymaga głębszych znajomości językowych.

- Eksperci uważają, że druga część egzaminu jest dość trudna. Trzeba pomóc imigrantom w uzyskaniu statusu obywatela, aby wzbudzić w nich poczucie przynależności i chęć wniesienia wkładu w kanadyjskie społeczeństwo — posłanka Kwan.

W 2016 roku do Kanady przybyło ponad 37 tysięcy imigrantów. Około 80% z nich to uchodźcy z Syrii, a następnie Libańczycy i Jordańczycy. Przybysze zatrzymują się w Ontario, drugiej co do wielkości prowincji Kanady, a także w Quebecu i Kolumbii Brytyjskiej.

Eksperci przewidują, że „miękka” polityka wobec uchodźców może doprowadzić do poważnych problemów w gospodarce kraju.

- Wzrost podatków, podniesienie oprocentowania kredytów, cięcia płac i cięcia w programach społecznych to tylko niewielka część negatywnych konsekwencji, które czekają obywateli Kanady od inwazji uchodźców w nadchodzących latach — uważa doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy na Uniwersytecie Nevady John Romshteyn.

- Zmiany w prawie przywrócą sprawiedliwość w stosunku do Kanadyjczyków, którym rząd odbiera obywatelstwo – uważa Jenny Kwan. Zgodnie z obecnym prawem obywatele Kanady, którzy otrzymali swój status w chwili urodzenia, mają więcej praw niż ci, którzy pochodzą z innego kraju.

- Jeśli chodzi o pozbawieniu obywatelstwa, istniejące prawo pozbawia praw naturalizowanych Kanadyjczyków do przeprowadzenia niezależnego procesu sądowego, podczas którego sędziowie mogą wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki i okazać litość przy podejmowaniu decyzji w sprawie statusu obywatela — dodała Kwan.

W tekście projektu ustawy zaznaczono, że przed pozbawieniem danej osoby paszportu jego sprawa powinna być zbadana w Oddziale Rozpatrywania Apelacji ds. Kwestii Imigracji i Uchodźców Kanady.

Kwan proponuje również zmianę ustawy w stosunku do rezydentów, przyjętej w 2012 roku. Nazywa absurdalnym prawo, zgodnie z którym rezydenci automatycznie tracą swój status, kiedy tymczasowo wyjadą do ojczyzny.

- Nikogo nie obchodzi, że jedziecie do swojego kraju po to, aby pożegnać się z umierającym krewnym, bez względu na to, że kiedy byliście w drodze, prawo jeszcze nie istniało — mimo wszystko możecie stracić swój status rezydenta — mówi Kwan, zauważając, że rząd nie dba o bezpieczeństwo własnych obywateli, narażając ich na niebezpieczeństwo utraty własnego paszportu.

- Przez dziesięciolecia wielu Kanadyjczyków stało się bezpaństwowcami z powodu «tajnych» praw. W 2007 roku ONZ nazwało Kanadę jednym z wiodących krajów, w którym właśni mieszkańcy łatwo stają się bezpaństwowcami. Mój projekt ustawy rozwiąże ten problem — podkreśliła Kwan.