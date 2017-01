Mieszkańcy północnej części Toronto rwą włosy z głowy i nie mogą uwierzyć w bezmyślność miejskich urzędników.

Wszystko przez 110-letni budynek przy 2444 Yonge Street w pobliżu Queen Street, w którym miał swoją siedzibę Bank of Montreal, a który został w sobotę rano zburzony. Pozwolenie na rozbiórkę budynku zostało udzielone przez miejskich urzędników trzy dni wcześniej.

Członkowie lokalnej społeczności zrzeszeni w Lytton Park Residents’ Organization są zaszokowani unicestwieniem zabytku. Szefowa organizacji, Linda McCarthy, uważa, że deweloper, który starał się o umożliwienie rozebrania budynku zadziałał przez zaskoczenie.

- Jest to zabytek, który powinien być chroniony. Nie jesteśmy w stanie pojąć, jak to możliwe, że bez żadnego ostrzeżenia, bez konsultacji z miejscową społecznością zdecydowano się rozebrać ten budynek – mówi McCarthy – Ten obiekt był jedynym w północnym Toronto przykładem architektury „beaux arts”

- Deweloperzy dostali amoku niszcząc tak cenną budowlę dla historii naszego miasta nie licząc się ze zdaniem mieszkańców, którzy tu żyją od pokoleń – dodała McCarthy – Jeszcze jeden kawałek naszego dziedzictwa został zniszczony.

Jak się okazuje, to nie do końca deweloper stoi za decyzją rozbiórki. W lipcu 2014 roku deweloper złożył wniosek do miejskiego urzędu, w którym starał się o pozwolenie na budowę pięciopiętrowego kompleksu handlowego w miejscu, w którym stał budynek Bank of Montreal. Według projektu główne wejście do galerii handlowej stanowiłby element wejścia do Banku. W ten sposób architekt chciał nawiązać do historii tego miejsca.

Choć budynek BMO został zbudowany w 1907 roku, zaledwie 40 lat od chwili powstania Kanady, nie był on odnotowany w Urzędzie Miasta w spisie zabytków. Powołany wtedy zespół stwierdził, że budynek ma pewną wartość historyczną, ale nie skutkowało to wpisaniem na listę i jego bezwzględną ochroną.

W rezultacie po długim namyśle deweloper niedawno wycofał wniosek o rozbiórkę budynku, a miasto zamknęło sprawę.

Wkrótce swój nowy wniosek o zburzenie budynku złożył właściciel nieruchomości, któremu zależało na korzystnej sprzedaży działki budowlanej deweloperowi. 18 stycznia otrzymał od miasta zgodę na rozebranie posesji. Trzy dni później zabytkowy budynek przestał istnieć.

- Jesteśmy wściekli –mówi McCarthy, która dowiedziała się o pracach rozbiórkowych w sobotę po południu, kiedy już połowa domu została zburzona – Wściekli są mieszkańcy okolicy, wszyscy nie potrafią zrozumieć tego, czego dopuścili się urzędnicy.

Radna Christine Carnichael Greb, która reprezentuje Ward 16, Eglinton-Lawrence mówi, że to, co się stało „świadczy o braku komunikacji” między poszczególnymi wydziałami w urzędzie miejskim.

Nick Chaoux, student urbanistyki, który mieszka w okolicy mówi, że „rozebranie budynku jest bardzo przykre”.

- Tak naprawdę nie mamy w Toronto zbyt wielu zabytkowych obiektów. Zrozumiała jest tendencja deweloperów, którzy chcą w ich miejsce stawiać wyższe budowle, które przynoszą zyski – mówi Chaoux – Dlatego potrzebna jest szczególnie staranna prawna ochrona tych nieruchomości.