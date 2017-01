Armatni pocisk został znaleziony w garażu jednego z budynków apartamentowych w centrum Toronto.

Pocisk w budynku przy Beverly Street w pobliżu Queen Street East znalazł jeden z mieszkańców, zgłosił sprawę na policję. Na miejsce została wezwana ekipa CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) i straż pożarna.

Ekipa skontaktowała się z ekspertami z kanadyjskiego wojska, którym przesłano fotografie znalezionego pocisku. Przybyli na miejsce policjanci nie byli początkowo w stanie ustalić, czy urządzenie jest autentyczne, czy jest to atrapa. Wojskowi ocenili, że jest to pocisk szkoleniowy i prawdopodobnie nie zawiera materiałów wybuchowych albo posiada je w niewielkiej ilości.

- Amunicja szkoleniowa zazwyczaj używana jest podczas ćwiczeń wojskowych do symulacji tego, co może się dziać na prawdziwym polu bitwy – mówi sierżant Daniel Matin.

Policja zamknęła dostęp do podziemnego garażu, ale nie do budynku, ponieważ uznano, że jego mieszkańcy są całkowicie bezpieczni.

Na miejsce przybył specjalny pojazd saperski, który miał wywieźć pocisk w bezpieczne miejsce. Niestety ciężarówka ta była zbyt duża, by wjechać na parking. Ubrany w specjalny, „antywybuchowy” kombinezon saper włożył pocisk do torby i na rękach przeniósł niebezpieczny ładunek do ciężarówki.

Bardzo skrupulatnie przeszukano cały parking i okolice. Nie stwierdzono obecności innych tego typu materiałów. Stwierdzono, że nie ma już zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego na tym obszarze.

Policyjni śledczy prowadzą dochodzenie, które ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób pocisk armatni znalazł się w podziemiach budynku mieszkalnego, do którego dostęp mają głównie jego mieszkańcy.