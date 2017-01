W marcu wejdzie do kin „Logan” – jedna z najbardziej bezkompromisowych adaptacji komiksu Marvela. Ze zwiastunów dowiadujemy się, że zagra w nim “The Polish Experiment” czyli Krzysztof Soszyński – urodzony w Polsce, wychowany w Kanadzie, 40-letni zawodnik MMA.

Soszyński pod koniec lat 80. wyemigrował z rodziną ze Stalowej Woli do Winnipegu. Przygodę ze sportem rozpoczął w wieku 16 lat. Zajmował się kulturystyką, wrestlingiem i brazylijskim jiu-jitsu. W 2003 roku zadebiutował jako zawodnik MMA. Trzy lata później zdobył mistrzostwo TKO Major League w wadze ciężkiej. Od 2008 roku był związany z amerykańską organizacją UFC. Karierę sportową zakończył w 2014 roku.

Z show-biznesem Soszyński związany jest od 2008 roku. Przed kamerą zadebiutował w reality show „Ultimate Fighter”. Później przyszły niewielkie role m.in. w serialu CSI: Crime Scene Investigation” czy filmach „Here Comes the Boom” i “The Package”, gdzie pojawił się u boku Dolpha Lundgrena. W 2011 roku Soszyński pracował na planie „Immortals” jako dubler Mickeya Rourke’a.

Zwiastun “Logana” sugeruje, że rola Soczyńskiego nie jest specjalnie duża, a jego czas ekranowy może ograniczyć się do kilku scen. Jednak to kolejny krok na drodze kanadyjskiego Polaka do filmowej kariery. W podobny sposób zaczynali inni zawodnicy sztuk walki – m.in. Dave Bautista czy Steve Austin – którzy dziś występują w hollywoodzkich produkcjach.