51-letni Jarosław Zabrzycki twierdzi, że umarłby, gdyby nie pomoc ze strony postronnej osoby, kiedy ćwiczył na siłowni. GoodLife Fitness Club prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Incydent mial miejsce 13 stycznia w siłowni GoodLife w zachodnim Toronto, w pobliżu Bloor Street West i Islington.

29-letnia mieszkanka Toronto, aktorka Alex Jade, dostrzegła w pewnej chwili leżącego na podłodze mężczyznę.

- Leżał na ziemi, twarz miał szarą, oczy wywrócone - opowiada Alex Jade. - Podszedł do niego pracownik siłowni z defibrylatorem, ale odłożył go i cofnął się, nawet nie włączył urządzenia.

Nie zastanawiała się długo. Była przeszkolona w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na kursie dla stewardes Air Canada. Jest również aktorką z rolami w kilku filmach, niedawno wróciła z festiwalu Sundance.

Wiedziała, że można doznać trwałego uszkodzenia mózgu po zaledwie czterech minut bez tlenu, więc szybko włączyła defibrylator, przymocowała elektrody i wywołała wstrząs.

Następnie przez 10 minut uciskała klatkę piersiową, aż do chwili przybycia paramedyków.

Przez ten czas ani pracownicy siłowni ani osoby postronne nie zrobiły nic aby pomóc potrzebującemu.

Jarosław Zabrzycki nie pamięta, co się stało. Tylko tyle, że był na siłowni, a następnie obudził się w szpitalu. Aż do incydentu na siłowni nie wiedział, że ma wadę serca.

Twierdzi dzisiaj, że by nie przeżył, gdyby nie pomoc Alex Jade.

- Jestem bardzo wdzięczny… - powiedział w telewizji CBC. - Mój Boże, gdyby jej nie było… Nawet nie chcę o tym myśleć.

Zabrzycki został zabrany do szpitala, gdzie przeszedł operację angioplastyczną dwóch zablokowanych tętnic. Wstawiono mu do nich stenty aby poprawić przepływ krwi do serca.

W siłowni po godzinie 22:00 – jak ​​pamięta Jade - znajdował się co najmniej jeden członek personelu ale nie wiadomo czy był odpowiednio przeszkolony.

Brad Lindsay, kierownik GoodLife Fitness, w odpowiedzi na krytykę zapewnia, że dochodzenie jest w toku, i chwali Alex Jade jako “bohaterkę”. Jego zdaniem wszyscy pracownicy sieci GoodLife muszą posiadać certyfikat udzielania pierwszej pomocy (CPR-C), który obejmuje umiejętność obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Są one na sali wyraźnie oznakowane i publicznie dostępne.

Obecnie Jarosław Zabrzycki odpoczywa w domu, ma się spotkać wkrótce z Alex Jade. Traf sprawił, że oboje mają polskie pochodzenie.

- Rozmawiają ze mną jak bym była członkiem rodziny. Mówią tak, że po prostu rozpływa się moje serce - mówi Alex. – Czuję, że mam teraz drugą rodzinę.