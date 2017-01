General Motors zwolni 625 pracowników ze swojego zakładu Ingersoll w pobliżu London.

Związkowcy zrzeszeni w Unifor uważają, że zwolnienia te są przykładem zlego działania porozumienia o wolnym handlu NAFTA (North American Free Trade Agreement), ponieważ te miejsca pracy zostały przeniesione do Meksyku, gdzie płace pracowników są znacznie niższe.

- Zapowiedź GM jest doskonałym przykładem wszystkiego złego, co niesie ze sobą NAFTA – stwierdził prezydent Unifor Jerry Dias w piątek – Nie mamy zasad handlowych, które pomagają zapewnić dobrą pracę w Kanadzie.

Zwolnienia nastąpią w lipcu w zakładzie, który zatrudnia w sumie 2800 osób i są związane ze zmianami w produkcji. Zakład Ingersoll wytwarza dwa modele samochodów Chevrolet Equinox i GMC Terrain. Firma ogłosiła niedawno przeniesienie produkcji GMC Terrain do Meksyku.

Podobne zdanie o układzie NAFTA ma nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, który mówi, że jest to najgorsza umowa handlowa, jaką USA podpisały w swojej historii.

Protekcjonistyczna polityka, jaką zapowiada nowy prezydent wywołała obawy, że może na niej ucierpieć przemysł motoryzacyjny w Kanadzie, jeżeli wprowadzone zostanie cło graniczne od wyrobów kanadyjskich.

Związkowcy nie mają tych obaw. Twierdzą bowiem, że Trump za swoich przeciwników uważa te kraje, które odbierają miejsca pracy w USA. Kanada nie jest jego celem, lecz przede wszystkim Meksyk i Chiny.

- Miejsca pracy nie uciekają ze Stanów Zjednoczonych do Kanady. One uciakają z obu tych krajów do Meksyku – stwierdził szef Unifor Jerry Dias.