Niegdyś popularna sieć sklepów muzycznych definitywnie kończy swoją działalność.

HMV Canada zdecydowało o zamknięciu wszystkich swoich sklepów po decyzji wydanej przez Ontario Superior Court of Justice, która postawiła przedsiębiorstwo w stan upadłości. Wniosek do sądu złożyła firma HUK 10 Ltd., której HMV winna jest 39 milionów dolarów. Wnioskodawcy twierdzili, że od listopada 2014 roku nie otrzymali od HMV ani dolara tytułem zwrotu zaciągniętej pożyczki.

W świetle dokumentów sądowych HMV, aby dalej funkcjonować, musiałaby dysponować wkładem gotówkowym w wysokości od 2 do 5 milionów dolarów rocznie. Tymczasem firma traciła około 100 tysięcy dolarów każdego dnia, ponieważ klienci przenieśli swoje zakupy do Internetu.

Są też tacy, którym będzie bardzo brakowało sklepów z płytami CD i DVD.

- Bardzo lubiłam w HMV kupować DVD z nagranymi starymi serialami TV – mówi Elle Skura – Ludzie przenieśli się jednak do Netflixa, a DVD i CD mogą kupić w sieci.

- Myślę, że tej sytuacji powinniśmy się wszyscy wstydzić – mówi inny bywalec sklepów HMV, Eric Alper – Jeżeli zaczniemy wszyscy robić zakupy w Internecie, to skończymy jak pustelnicy. Nie lubię zakupów on-line. Lubię poczuć i dotknąć towar, porozmawiać z przyjaźnie nastawionym sprzedawcą.

Prawda jest jednak taka, że to klienci dyktują formę sprzedaży produktu swoimi decyzjami. Jeżeli kupują częściej w Internecie, to klasyczne sklepy muszą upaść.

Wszystkie 102 sklepy HMV zostaną zamknięte 30 kwietnia. HMV zatrudniało w Kanadzie 1300 pracowników. Większość z nich w swoich placówkach handlowych.