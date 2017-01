W Sądzie Najwyższym Brytyjskiej Kolumbii toczy się rozprawa kapitana statku, który dostarczył do Kanady 492 pasażerów statku deklarujących, że są tamilskimi uchodźcami ze Sri Lanki, aby uzyskać tu azyl.

Sąd próbuje określić status uchodźczy przybyszy, gdyż zarówno kapitan jak i jego pasażerowie przed przybyciem do Kanady spędzili wiele lat w bezpiecznych krajach trzecich, gdzie nie mieli powodów aby “lękać się o swoje życie”.

Przesłuchiwany w sądzie kapitan Lesly Jana Emmanuel mówił o swojej roli w organizacji rejsu statkiem “Sun Sea”, który zawinął do portu w Brytyjskiej Kolumbii w sierpniu 2010, stając się wielkim wydarzeniem medialnym.

Emmanuel nie przyznaje się do zarzutów podobnie jak jego współoskarżeni towarzysze: Kunarobinson Christhurajah, Nadarajah Mahendran i Thampeernayagam Rajaratnam.

Statek handlowy “Sun Sea” przywiózł wówczas 492 obywateli Sri Lanki: 380 mężczyzn, 63 kobiet i 49 dzieci. Był to drugi statek pełen nielegalnych imigrantów, jaki dobił do brzegów B.C. w ciągu zaledwie roku.

Emmanuel twierdził, że w 1995 roku został postrzelony przez żołnierza armii Sri Lanki podczas obławy na “Tamilskie Tygrysy” czyli na 15 lat przed przybyciem do Kanady.

Później zeznał, że dowiedział się od swojej matki, że wojsko rządowe wypytywało ją, czy jej syn (Emmanuel) był członkiem morskiego oddziału “Tamilskich Tygrysów”, prowadzących od dziesięcioleci separatystyczną wojnę w Sri Lance (“Tygrysy” uznane są przez USA oraz UE za organizację terrorystyczną).

Emmanuel przekonywał sąd, że to “rozmowa z matką utwierdziła go w przekonaniu, że powrót do Sri Lanki może być bardzo niebezpieczny”. Natychmiast więc opuścił kraj i zamieszkał w Malezji, gdzie podjął studia na akademii morskiej.

Pod koniec 2009 roku, kiedy odwiedzał Tajlandię podczas wakacji, usłyszał w lokalnej świątyni, że szykuje się rejs statkiem docelowo płynącym do Kanady. Zeznał, że miejsce na pokładzie kosztowało 30.000 dolarów, które był w stanie pożyczyć od wujka. W biednej Sri Lance jest to suma niewyobrażalna.

Emmanuel twierdzi, że myślał, że będzie po prostu jednym z pasażerów, kiedy “Sun Sea” wypłynął w morze w kwietniu 2010 ale gdy po kilku dniach tajska załoga opuściła statek zmuszony był przejąć dowództwo i popłynął do Wietnamu, skąd na początku lipca 2010 roku wyruszył początkowo do Australii ale zmienił kurs, na Kanadę.

Tu wszyscy pasażerowie zadeklarowali, że są uchodźcami i jako Tamilowie proszą o azyl jako ofiary przemocy. Twierdzili tak, mimo iż wielu – podobnie jak Emmanuel – latami przebywało w krajach trzecich i w żaden sposób nie byli w stanie udowodnić, że faktycznie byli prześladowani.

Ostatecznie Kanada zaakceptowała – jak dotąd – status uchodźcy tylko w przypadku 6 osób, a kilkadziesiąt odsyłając do Sri Lanki. Inne wnioski rozpatrywane są indywidualnie. Kosztowało to administrację ponad 25 mln dol. Kolejne 12 mln premier Harper przyznał jeszcze w 2012 roku rządowi Tajlandii na zwalczanie przemytu ludzi.

Proces kapitana Emmanuela (trudno zakładać, że jest to prawdziwe nazwisko) wciąż trwa.