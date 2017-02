Jedna trzecia osób leczących się na astmę w rzeczywistości nie ma tej choroby lub cierpi z powodu innej dolegliwości, np. zgagi lub alergii, wynika z najnowszych badań.

Naukowcy z Ottawy dokładnie przebadali grupę ponad 700 losowo wybranych dorosłych osób, u których w ciągu 5 lat przed rozpoczęciem eksperymentu zdiagnozowano astmę.

Okazało się, że 33 proc. pacjentów w rzeczywistości nie miało astmy, a 9 na 10 osób z tej grupy mogło całkowicie odstawić leki. Większości dokuczały drobne problemy, jak zgaga czy alergia, a 28 proc. rzekomych astmatyków było całkiem zdrowych.

- Trudno stwierdzić ilu pacjentów bezzasadnie zdiagnozowano astmę, a u ilu astma faktycznie występowała, ale jej objawy się cofnęły – mówi prof. Shawn Aaron, pulmonolog ze szpitala w Ottawie i wykładowca na Uniwersytecie Ottawskim, który kierował badaniem. – Natomiast wiemy na pewno, że pacjenci mogli odstawić leki, których nie potrzebowali, leki które są drogie i wywołują niebezpieczne skutki uboczne.

W Wielkiej Brytanii na astmę cierpi około 4,3 mln dorosłych osób – to mniej więcej co 12 dorosły Brytyjczyk, co daje zbliżony współczynnik, jak w Kanadzie, gdzie prowadzono badanie. Jeśli w Wielkiej Brytanii odsetek remisji i błędnych diagnoz jest podobny, oznacza to, że 1,4 mln zdrowych osób niepotrzebnie zażywa leki.

Podobne badanie przeprowadzone w ubiegłym roku w Holandii wykazało, że u ponad połowy dzieci błędnie rozpoznano astmę. Systemy opieki zdrowotnej w Kanadzie i Holandii są podobne do tego w Wielkiej Brytanii. Naukowcy ostrzegają, że problem błędnego diagnozowania choroby u młodych ludzi dotyczy wszystkich państw zachodnich.

Wyniki badań są na tyle niepokojące, że brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki (NICE) zdecydował o wydaniu nowych rekomendacji dla lekarzy. NICE zaleca im korzystanie z powszechnie dostępnych testów, pozwalających potwierdzić diagnozę lub ewentualnie uniknąć błędnego zdiagnozowania astmy u zdrowego pacjenta.

Bezzasadne diagnozy są o tyle niebezpieczne, że część leków stosowanych w przypadku astmy wywołuje poważne skutki uboczne, jak kurcz mięśni, infekcje gardła, drżenie, wymioty czy mdłości. Dzieci z astmą zwykle unikają sportu i wysiłku fizycznego, co może prowadzić do nadwagi.

Jednocześnie organizacje zrzeszające osoby chore na astmę i ich rodziny ostrzegają, że równie poważnym problemem jest brak rozpoznania astmy.

Astma to choroba przewlekła o bardzo złożonych przyczynach, dlatego jej rozpoznanie może być trudne. Astma ma różnorodne objawy, a jej przebieg może zmieniać się z biegiem czasu – nawet z tygodnia na tydzień, a to oznacza, że terapia także powinna się zmieniać. Choć u niektórych astmatyków dochodzi do remisji, objawy mogą powracać po pewnym czasie, dlatego pacjenci powinni być czujni i zwracać uwagę na wszelkie nowe objawy mogące wskazywać na wznowienie astmy.

Badanie przeprowadzone w Ottawie wykazało, że lekarze często pomijają testy konieczne do potwierdzenia diagnozy. W blisko połowie analizowanych przypadków rozpoznanie oparto wyłącznie na ocenie objawów i obserwacjach własnych pacjenta.

- Żaden lekarz nie zdiagnozowałby cukrzycy bez pomiaru poziomu cukru w krwi, ani złamania kości bez skierowania pacjenta na prześwietlenie – dodaje dr Aaron. – A jednak z jakiegoś powodu w przypadku podejrzenia astmy lekarze nie kierują pacjentów na spirometrię, która potwierdziłaby rozpoznanie.

Emerytowana pielęgniarka Becky Hollingsworth 2 lata temu usłyszała od swojego lekarza, że cierpi na astmę. Uczestnicząc w badaniu dowiedziała się jednak, że trudności w oddychaniu i zadyszka to tylko przejściowa niedyspozycja, pozostałość po zapaleniu płuc.

- Nawet jeśli to błędna diagnoza, trzeba liczyć się z wszelkimi konsekwencjami choroby przewlekłej – zauważa 72-letnia babcia z Ottawy. - Musisz zażywać leki, a jeśli chcesz gdzieś wyjechać, zapłacisz wyższe ubezpieczenie.

Pacjenci, którzy mają problem z oddychaniem powinni zwrócić się do lekarza z prośbą o skierowanie na badanie spirometryczne, niezbędne do rozpoznania takich chorób jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Pacjenci, którzy podejrzewają, że błędnie rozpoznano u nich astmę, oraz ci, którzy nie mają już objawów astmy także powinni poprosić o spirometrię – podpowiadają naukowcy. Badacze ostrzegają jednocześnie, by nie odstawiać leków bez konsultacji z lekarzem.