W ostatnim roku w torontońskich szpitalach dokonano rekordowej liczby przeszczepów. Wszystko dzięki wzrastającej liczbie dawców.

Jak wynika z raportu prowincyjnej agencji poszukującej organów do przeszczepów i koordynującej zabiegi z tym związane, Trillium Gift of Life Network, ilość pobranych narządów wzrosła o 30 procent. Wszystko to dzięki rosnącej liczbie osób rejestrujących się poprzez Internet jako potencjalni dawcy narządów.

Autorzy raportu wzywają do zwiększenia wysiłków, aby przekonać coraz większą ilość ludzi, by godzili się zostać dawcami narządów. Wciąż 20% rodzin potencjalnych dawców odmawia możliwości ich pobrania.

Trillium Gift of Life Network informuje, że w 2016 roku aż 1302 osoby otrzymały przeszczepy narządów. Pochodziły one od 351 zmarłych dawców (o 30 procent więcej w stosunku do roku poprzedniego) i od 256 dawców żywych.

Transplantologów optymizmem napawa fakt, że obecnie już 285 tysięcy osób, które wyraziły zgodę na oddanie swoich narządów do przeszczepu w przypadku ich śmierci. Znalazło się też 2400 żywych osób gotowych oddać tkanki oczu, kości, skóry.

Na organy do przeszczepów wciąż czeka wielu chorych. obecnie na liście oczekujących na przeszczep narządu w Ontario znajduje się 1500 osób.

Warto więc zarejestrować się jako potencjalny dawca na stronie www.beadonor.ca