Na kampusie torontońskiego uniwersytetu setki osób uczciło pamięć pomordowanych w zamachu na meczet w Quebec City.

- Wielu ludzi wyciągnęło do nas rękę i zaoferowało wsparcie – powiedziała Dalia Hashim, przewodnicząca stowarzyszenia muzułmańskich studentów – To daje nam nadzieję, że to, co zobaczyliśmy wczoraj nie jest czymś, na co zgadza się reszta społeczeństwa.

Jak podała policja, zamachu dokonał 27-letni student, Alexandre Bissonnette, osoba wyrażająca wcześniej poglądy skrajnie antymuzułmańskie.

W Toronto przywódcy chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich wyznań modlili się o zachowanie w społeczeństwie atmosfery miłości, pokoju i jedności. W uroczystości uczestniczyli burmistrz Toronto, John Tory, federalny minister finansów Bill Morneau, profesorowie i studenci.

Burmistrz John Tory podziękował wszystkim, że mimo trzaskającego mrozu (termometry wskazywały -12 stopni Celsjusza) zebrali się, aby pokazać muzułmanom, „że są kochani” w Toronto i Kanadzie.

- Są ważną częścią tutejszej społeczności i jego historii. To oni budowali to miasto – stwierdził burmistrz Toronto – Są ludźmi wiary, ludźmi rodzinnymi, wspaniałymi mieszkańcami i częścią struktury tego wielkiego miasta.

Wcześniej zaplanowano oddzielną manifestację na Ryerson University, ale obie instytucje ostatecznie postanowiły zorganizować wspólne czuwanie na terenie UofT.

W związku z atakiem na meczet w Quebec City, niektóre tego typu placówki w Toronto i GTA zdecydowało się na zwiększenie bezpieczeństwa wiernych. Większość z nich zatrudniła prywatne agencje ochroniarskie, które mają strzec tych obiektów. Podobne kroki przedsięwzięła torontońska policja.