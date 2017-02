Zabił, bo się dowiedział, że kobieta, z którą współżył jest w ciąży.

36-letnia Ying Chun (Annie) Li zaginęła w czerwcu ubiegłego roku. Długie i intensywne poszukiwania nie dały rezultatu. Policja uznała to zaginięcie jako „podejrzane”. Śledczy stwierdzili, że duży udział w zaginięciu kobiety miał 21-letni Jiarui (Jerry) Tang, który zostal aresztowany we wrześniu ubiegłego roku.

W końcu po wielomiesięcznym dochodzeniu zabójca zdecydował się wskazać miejsce, gdzie ukrył zwłoki. 6 stycznia 2017 roku funkcjonariusze odnaleźli porzuconą w krzakach walizkę z pociętym ciałem denatki. Badania genetyczne wykazały, że jest to ciało zaginionej.

Dzięki zakończeniu śledztwa mogła odbyć się rozprawa sądowa, w wyniku której sąd zdecydował, że zabójca będzie musiał odbyć karę siedmiu lat więzienia.

Skazany pytany na rozprawie, czy ma coś w tej sprawie do powiedzenia powiedział, że jest mu przykro z powodu tej śmierci.

W trakcie dochodzenia odtworzono przebieg wydarzeń prowadzących do zabójstwa.

Tang nie miał dziewczyny, a miał spore potrzeby seksualne, których nie potrafił powstrzymać. Korzystał więc od czasu do czasu z usług prostytutek. Jedną z jego ulubionych była Li, która swoich klientów zdobywała na randkowych stronach internetowych. Z kolei Tang aktywnie poszukiwał osoby, z którą mógłby się ożenić. Wszystko wskazuje na to, że się zakochał.

Z dokumentów wynika, że zabójca spotykał się w okresie przed zabójstwem co najmniej trzy razy. Za usługi seksualne zapłacił w sumie ponad 800 dolarów.

W nocy, gdy dokonał zabójstwa spotkał się z Tang na kolacji w restauracji, potem razem poszli do kina by na końcu wylądować w jego mieszkaniu, gdzie uprawiali seks. Tam 21-latek dowiedział się od kobiety, że ta jest z nim w ciąży. Li nie chciała słyszeć o stałym związku z młodym klientem, ale zażądała od niego większej sumy pieniędzy. Zagroziła, że jeżeli nie zapłaci oczekiwanej sumy pieniędzy, o wszystkim zawiadomi jego matkę. Między partnerami wybuchła gwałtowna kłótnia, która przerodziła się w bójkę. W jej wyniku Tang przycisnął łokciem szyję kobiety tak silnie, że doszło do jej uduszenia i śmierci. Twierdził, że nie chciał zabić kobiety i że zdarzyło się to przypadkiem.

Gdy mężczyzna zorientował co się stało ukrył zwłoki kobiety. Policja nie jest w tej chwili w stanie powiedzieć, czy Li była rzeczywiście w ciąży w chwili śmierci, czy też zmyśliła całą historię, aby wyciągnąć od partnera pieniądze.

Adwokat Tanga powiedział po rozprawie przed budynkiem sądu, że sędzia jako okoliczność łagodzącą wziął pod uwagę młody wiek skazanego, jego małe doświadczenie i problemy, z którymi musiał się borykać.

Prokurator nie będzie wnosił odwołania od wyroku do sądu wyższej instancji.

Tang nie ma kanadyjskiego obywatelstwa, ma status rezydenta Kanady. W związku z tym, w myśl ustawy o imigracji po odbyciu zasądzonej kary czeka go deportacja do Chin.