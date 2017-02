Naczelny lekarz Ontario ostrzega przed ostrygami sprowadzonymi z Kolumbii Brytyjskiej.

Dr David McKeown mówi, że 24 przypadki ciężkiego zatrucia przewodu pokarmowego, jakie wystąpiły u mieszkańców prowincji związane było z konsumpcją surowych lub niedogotowanych ostryg zarażonych norovirusem.

McKeown radzi, by ostrygi przed spożyciem gotować w temperaturze co najmniej 90 stopni Celsjusza przez co najmniej dwie minuty. Taki zabieg powinien wyeliminować norovirusa i inne potencjalnie niebezpieczne mikroorganizmy.

Skorupiaki, do których należą ostrygi, najczęściej zostają zakażone norovirusem w wodzie, zanim zostaną wyłowione.

Najczęstsze objawy zatrucia przewodu pokarmowego to: nudności, wymioty, biegunka i skurcze żołądka, które mogą trwać od jednego do dwóch dni u zdrowych ludzi.

Dr McKeown prosi wszystkich, którzy zaobserwują takie objawy po zjedzeniu ostryg, aby skontaktowali się z lekarzem.