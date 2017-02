Pierwsza rakieta Kanady (w sensie tenisowym) uznawana jest za jedną z najseksowniejszych sportsmenek na świecie, w osobliwy sposób potwierdziła, że nie jest już wolna.

Dlatego dla wielu fanów jej urody ta wiadomość będzie dotkliwym ciosem.

Kanadyjska tenisistka (nr 47 WTA) spotyka się z gwiazdorem NHL, Jordanem Caronem, pochodzącym z Quebeku 26-letnim hokeistą klubu St. Louis Blues.

O tym związku plotkowało się już od jakiegoś czasu. Pojawiły się nawet wspólne zdjęcia Genie Bouchard i Jordana Carona, ale mogła być to przecież tylko przyjaźń. W końcu tenisistka i hokeista potwierdzili, że łączy ich coś więcej. Tego samego dnia zamieścili na Instagramie zdjęcia ze wspólnych wakacji w Portoryko.

Bouchard w 2014 roku szturmem wdarła się do rankingu TOP-5, dochodząc do finału Wimbledonu oraz półfinałów Australian Open i French Open. Jednak ostatnie lata nie były już dla niej tak udane. Od prawie trzech lat nie zdobyła żadnego trofeum. Piękna 22-latka zdobyła za to serce przystojnego hokeisty.